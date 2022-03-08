Ahmet Hakan'ın Hazal Kaya 'nefreti' başına iş açacak! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “Vasat kadınlar” çıkışı pes dedirtti!

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında da son günlerde tartışmaların odağında olan "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya'nın kendisine yönelik "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" yanıtına cevap verdi.

Hakan, '“Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 nedeni” diye bir yazı yazdım diye. Hazal Kaya’nın bana söylediği şu: "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif.” “Hazal Kaya’nın oyunculuğuna âşık olmamın beş nedeni” diye bir yazı yazsaydım. Galiba şöyle derdi: "Ne kadar da saygıdeğer fikirler ortaya koymuşsunuz doruktaki bey" ifadelerini kullandı.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE...

"Doğrudur. Ben vasat biriyim" diyen Hakan, "Vasat olduğum için. Ortalama herkes gibi ben de Hazal Kaya’nın oyunculuğunu beğenmedim. Hatta nefret ettim" diye yazdı.

​​​​Hazal Kaya'nın cevabının sadece kendisini değil oyunculuğunu beğenmeyen herkesi hedef aldığını belirten Hakan, şöyle devam etti:

"Hazal Kaya’nın “Senin fikrinin ne önemi var vasat herif” türü çirkinleşmesinin tek hedefi ben değilim aslında. Hazal Kaya, benim şahsımda oyunculuğunu beğenmeyen, oyunculuğundan nefret eden, oyunculuğunu eleştiren herkesle ilgili genel düşüncesini ortaya koyuyor.Yani o cümle şöyle de okunabilir: “Sizin fikrinizin ne önemi var vasat herifler. Sizin fikrinizin ne önemi var vasat kadınlar.” diyerek bu yazısını 8 Mart tarihinde yayınlaması dikkat çekti.