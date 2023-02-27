Ahmet Haliti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Haliti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Haliti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Haliti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Haliti 1 Ekim 1988 tarihinde Podujevë şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Haliti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Haliti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmet Haliti'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmet Haliti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Haliti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmet Haliti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Haliti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2014 yılında KS Besa

1 Temmuz 2014 yılında FC Prishtina

12 Ağustos 2015 yılında FK Bylis

1 Ağustos 2016 yılında KF Feronikeli

18 Haziran 2018 yılında FC Prishtina

27 Ağustos 2020 yılında FC Llapi

1 Temmuz 2021 yılında ara verdi

7 Nisan 2022 yılında FC Prishtina

1 Temmuz 2022 yılında ara verdi

19 Ocak 2023 yılında KF Trepca 89

Ahmet Haliti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Haliti şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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