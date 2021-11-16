Fransa'nın başkenti Paris'teki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren sanatçı Ahmet Kaya, 21. yıl önce hayatını kaybetti. Şarkıları dilden dile yayılan ve Türkiye'de çokça dinleyicisi bulunan sanatçının vefatının yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmak isteyen vatandaşlar için Ahmet Kaya ölüm yıldönümü ile ilgili sözler | Ahmet Kaya ölümü ile ilgili anma sözleri, mesajları haberimizde yer verdik.

AHMET KAYA ÖLÜM YILDÖNÜMÜ İLE İLGİLİ SÖZLER

- Hesabım kalsın mahşere, elimi yıkar giderim...

- Dışarıda kar yağıyor, benim içime yağmur...

- Beni sağcılar sevmez. Beni, solcular sevmez. Beni İslamcılar sevmez. Peki kardeşim, kim bu, benim albümlerimi alan milyonlarca insan ?

- Dibine vurmuş gecelerden geldim, yalanım yok. Bir cebimde küfür, bir cebimde çocuklara şekerle yaşadım...

- Tutsam şu karanlığı tutsam da yırtsam.

-Kısa çöp uzun çöpten hakkını alır elbette.

-Hesabım kalsın mahşere, elimi yıkar giderim...

-Dışarıda kar yağıyor, benim içime yağmur...

- Ağladım gözyaşlarım düştü ateşe, yine de bu yangını söndüremedim.

-Parmak uçlarına değen sıcaklık, incinen bir hayatın yarasıdır.

-Kendine iyi bak. Beni düşünme. Su akar yatağını bulur.

- Söyle yağmur söyle. Değmeden yüreğime. Söyle gökyüzüne. O nerde…

- Sakin göllerin kuğusuyduk, olmasaydı sonumuz böyle.

- Sensiz geçmiyor bu günler biliyor musun...

-Gözüm yaşarıyor yüreğim yanıyor, olmasaydı sonumuz böyle...

-Şimdi bütün iyi niyetlerimi, bir bir yargılayıp asıyorum…

-Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın...

-Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi?

- Beni bilimle anla iki gözüm felsefeyle anla ve tarihle yargıla.

- Sırtını duvara yaslar, sırtını ağaca yaslar susarsın. Sen artık hiçbir sözü, hiçbir sözü kaldıramazsın.

-Hey gönül gene bu gece, kederim geceden yüce. Gel susalım beraberce, böyleymiş kara yazımız.

-Kokunu verirken vazomda güller, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık.

-Yüzlerce soğuk namlu üzerime çevrildi, yüzlerce demir tetik aynı anda gerildi.

AHMET KAYA ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ ANMA SÖZLERİ, MESAJLARI

-Bazen bir uçurum kalır, bazen de martıların ardından. Velvele koparan bir leş kalır, bir intihar gibi puşt olunca sevdalar.

- Sonbahar damlardı damlarımıza, biz seninle sararırdık. Aydınlansın diye şu kirli yüzler, biz durmadan savaşırdık.

- Haykırsam duyamazsın. Çağırsam gelemezsin. Yürekten sevemezsin sen.

-Geçip karşımda dursan. Hem bağırsan hem de kızsan. Beni kaleş/kaleşnikof ile vursan. Yine senin derdindeyim.

- Acılardan arta kalan işte bu bakışlarmış. Buğu diye gözlerimde, gün batımı bulutlarmış...

- Sanki gökten kar yerine kan yağıyor, kar altında üşümüş bir çocuk ağlıyor. Yaşlı gözleriyle bana bakıyor, akan gözyaşını içesim gelir.

-Bu dağlara bu yollara, toz eyledi aşk beni. Ben yanarım aşk için, ben yanarım gül için.

- Bana böylesi garip duygular bilmem neye gelir, nereye gider döndüm işte acı yüreğimden beynime sızar, bu günde ölmedim anne.

- Ben klasik bir kadere teslim olmak istemiyorum ve öldükten sonra değil, şimdi anlaşılmak istiyorum.

-Firarilerin uzmanı olmuşum, bütün istasyonlarda afişim durur, beni bir çocuk bile vurur... Dibine vurmuş gecelerden geldim, yalanım yok. Bir cebimde küfür, bir cebimde çocuklara şekerle yaşadım. Hepinizin gurbetindeyim şimdi.

- Artık sigarayı günde üç pakete çıkardım. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun!

- Dibine vurmuş gecelerden geldim. Yalanım yok. Bir cebimde küfür, bir cebimde çocuklara şekerle yaşadım. Hepinizin gurbetindeyim şimdi…

- Dostum dostum güzel dostum. Bu ne beter çizgidir bu. Bu ne çıldırtan denge. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe.

- İhanetin zincirini tutan utansın. Dönüp arkasına bakan utansın. Dost diye bağrıma bastığım insanlar, arkamı dönünce vuran utansın.

- Dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş Vefaymış! Aşk dediğin, zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış!

- İki damla gözyaşımla satıldım pazarlarda, kırdılar yüreğimi kırdılar azarlarla, sürgünlere yolladılar sabah dörtte yağmurlarla; Ben yandım, siz yanmayın Allah aşkına...

- Varsın böyle geçsin yabancı günler, varsın canımı yaksın yine yalnızlık. Seninle doluyken baktığım dünler, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık.

- Sensiz geçmiyor bu günler biliyor musun. Yüreğine beni, beni soruyor musun? Öyle yalnız, yalnız kaldım biliyor musun, türküler söyledim sana duyuyor musun?

-Dün gece gördüm düşümde, seni özledim anne. Gözlerinden akan bendim. Düştüm göğsüne, söyle canın yandı mı anne

- Ben hep uçurum kıyılarında dolaşmayı, hep rüzgara karşı koşmayı, uğultulu bir hayatın sesini ve öfkesini ciğerlerimde hissetmeyi, aşkı, devrimleri, başkaldırmayı, muhalif olmayı cesareti sevdim. Ve böyle yaşadım. Yanımdasın susuyorsun. Susuyor konuşmuyorsun. Bakıyor görmüyorsun. Dokunsan donacağım. İçimde intihar korkusu var. Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen kendimi bulacağım.

-Yanımdasın susuyorsun. Susuyor konuşmuyorsun. Bakıyor görmüyorsun. Dokunsan donacağım. İçimde intihar korkusu var. Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen kendimi bulacağım.