Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç'in koronavirüse yakalandığı, oğlu Mehmet Hasan Kekeç tarafından sosyal medyada yapılan bir paylaşımla kamuoyuna duyuruldu. 9 Kasım tarihinde yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yoğun bakıma kaldırılan Ahmet Kekeç, internet kullanıcıları tarafından en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Peki Ahmet Kekeç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatı...

AHMET KEKEÇ KİMDiR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

STAR GAZETESİ YAZARI AHMET KEKEÇ'İN HAYATI

59 yaşındaki Ahmet Kekeç 3 Ocak 1961'de Malatya'da doğdu.

Yeni tip koronavirüse yakalanmadan önce Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Kekeç, sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesi'nde okudu.

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atılan Kekeç, Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı. 2006 yılından beri Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte Memleket Meselesi ve Derin Mevzu adlı iki program sunmuştur. Daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte Nerede Kalmıştık, Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte Tarihçe, Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte En Sıra dışı adlı üç televizyon programını daha sunmuştur.