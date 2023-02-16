Ahmet Keles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Keles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmet Keles kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmet Keles ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmet Keles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Keles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Keles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Keles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Keles 16 Eylül 1994 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Keleş şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Keles Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Keles, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmet Keles'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Keles Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmetkeless/

Ahmet Kelesboyu ve yaşı kaç

Ahmet Keles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Keles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmet Keles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Keles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2014 yılında Tuna Spor

26 Ağu 2016 yılında Bayrampaşa

6 Ağu 2018 yılında Kozan Belediye

27 Ağu 2019 yılında Muğlaspor

7 Ocak 2020 yılında Batman Petrol

3 Eylül 2020 yılında Bayburt Öİ

29 Ocak 2021 yılında Modafen

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

25 Ağu 2022 yılında Niğde Anadolu

13 Ocak 2023 yılında Bld Derince

Ahmet Keles kimdir

Ahmet Keles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Keles şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Haydarpasa Demirspor, Selimiye

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ahmet Keles nereli

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