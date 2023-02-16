Ahmet Kesim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Kesim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Kesim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Kesim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Kesim 5 Ocak 1990 tarihinde Artvin şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Kesim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ahmet Kesim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iğdır FK futbol takımında oynamaktadır. Iğdır FK takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmet Kesim'nin Iğdır FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Kesim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Kesim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ahmet Kesim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Kesim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Galatasaray U21

26 Ağu 2011 yılında Bozüyükspor

30 Haziran 2012 yılında Galatasaray U21

19 Temmuz 2012 yılında Aydınspor 1923

30 Haziran 2013 yılında Galatasaray U21

1 Temmuz 2013 yılında Aydınspor 1923

1 Temmuz 2014 yılında Osmanlıspor

14 Ağu 2015 yılında Alanyaspor

30 Haziran 2016 yılında Osmanlıspor

20 Temmuz 2016 yılında Gaziantep BB

30 Haziran 2017 yılında Osmanlıspor

30 Temmuz 2017 yılında Gazişehir

5 Ağu 2019 yılında Giresunspor

21 Ağu 2020 yılında Manisa FK

28 Ocak 2022 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2022 yılında Manisa FK

14 Temmuz 2022 yılında Iğdır FK

Ahmet Kesim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Kesim şuan Iğdır FK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ahmet Kesim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Imesspor, Galatasaray SK

Türkiye U16 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.