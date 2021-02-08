Galatasaray altyapısında uzun yıllar görev yapan Ahmet Keskinkılıç, Türk futboluna kattığı birbirinden değerli futbolcuların teknik direktörü olmasıyla biliniyordu. Yaklaşık 35 yıl sarı-kırmızılılarda görev yapan Keskinkılıç, birçok önemli futbolcunun Türk futboluna kazandırılmasında önemli rol oynadı. Peki, Ahmet Keskinkılıç kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte detaylar...

AHMET KESKİNKILIÇ KİMDİR?

Ahmet Keskinkılıç bu basaha karşı Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Keskinkılıç 76 yaşındaydı. Deneyimli ismin ölümünün yaşlılığa bağlı nedenlerden olduğu belirtiliyor.

"Hocaların hocası" lakabıyla Galatasaray ve Türk futboluna Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu, Sabri Sarıoğlu, Emre Belözoğlu, Fatih Akyel , Okan Buruk ve Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak gibi çok önemli yıldızlar kazandırdı. Ahmet Keskinkılıç son olarak 2000 grubunun Galatasaray'a kazandırılmasında büyük emek harcamıştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Futbol Akademimizin tarihinde iz bırakan, birçok önemli futbolcunun keşfedilmesini ve yetiştirilmesini sağlayan duayen teknik adam Ahmet Keskinkılıç'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk Futbol camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/FmHsj8Tbtf — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 8, 2021

Ahmet Keskinkılıç, 2019 yılında adına düzenlenen U12 futbol turnuvası için çok mutlu olduğunu belirtmişti. Keskinkılıç, “Hepiniz hoş geldiniz. Kulübüme çok teşekkür ediyorum bugünü bana yaşattıkları için. Buradaki genç çocuklarımız da hoş geldiler. Onlardan ricam hocalarının sözlerini dinlemeleri. Hepsinin büyük futbolcu olmalarını istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben de başta Fatih Terim hocaya çok teşekkür ederim, diğer arkadaşlar da bizi hatırladılar. Onlara da teşekkür ediyorum.” şeklinde konuşmuştu.