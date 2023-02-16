Ahmet Kesli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Kesli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Kesli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Kesli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Kesli 15 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Keşli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Kesli Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Kesli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmet Kesli'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Kesli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/kesli.ahmet.92

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Ahmet Kesli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Kesli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ahmet Kesli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Kesli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Kesli şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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