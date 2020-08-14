Ahmet Kızılay kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı. Ahmet Kızılay İnönü Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki Ahmet Kızılay kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

AHMET KIZILAY KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 50 yaşında eşi Nüket KIZILAY ile evli 2 çocuk babasıdır. 289 Bilimsel aktivite, 748 Atıf Sayısı, 60 Uluslararası hakemli dergilerde yayın, 24 Uluslararası bildiri, 22 Kitap Bölümü, 59 Ulusal Hakemli dergilerde yayın, 78 Ulusal bildiri, 47 Konferans ve kurs eğitimi, Yüzbinlerce hasta tedavisi ve Yaklaşık yirmi bin ameliyat yaparak kendi alanında en iyi uzmanlaşmış bir kişi olmuştur.

1985-1992 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde Tıp Fakültesinde eğitim görüp Tıp Doktoru olmuştur.

1993-1997 yılları arasında da şu an rektörü olduğu İnönü Üniversitesinde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olmuştur.

Yapmış Olduğu İdari Görevler:

Malatya Tabip Odası Başkanı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Tübitak-Ulakbim TR-Dizin Tıp Komite Başkanı,

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B Anabilim Dalı Başkanı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Başkanı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Etik Kurulu Başkanı

İnönü Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği

İnönü Üniversitesi Senato Üyeliği

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği

Sağlık Bakanlığı Klinik Şef ve Şef Yardımcısı Jüri Üyeliği



Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Komisyon Üyeliği

İnönü Üniversitesi 2009-2013 Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Üyesi

Malatya Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri :

1. Dr.Bahri Yiğit, “Premenstrual Sendromun İşitme Üzerine Etkisinin Otoakustik Emisyon ile Araştırılması”, İnönü Üniversitesi, Malatya 2003.

2. Dr.Ahmet Çağlar, “Fonksiyonel Septorinoplasti Ameliyatı Olan Hastalarda Ses Değişikliklerinin Objektif Analizi”, İnönü Üniversitesi, Malatya 2007.

3. Dr.Serdar Duman, “Parotis Bezi Neoplazilaerinde Postoperatif Yaşam Kalitesi İncelemesi”, İnönü Üniversitesi, Malatya 2010.

4. Dr.Mehmet Tan, “Burun tamponunun kalış süresine bağlı olarak oluşan mukozal değişikliklerin histopatolojik olarak değerlendirilmesi (deneysel çalışma)” İnönü Üniversitesi, Malatya 2012.

5. Dr.Bilge Kurnaz, “Radyoterapi almış nazofarenks kanserli olgularda koku duyusunun değerlendirlmesi”, İnönü Üniversitesi, Malatya 2014.

6. Dr.Ali Özerk, “Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV)’da Epley Manevrası ve Brandt Daroff Egzersizlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması ve Epley Manevrası sonrası Hareket Kısıtlamanın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması”, İnönü Üniversitesi, Malatya 2016.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Avrasya Afrika KBB Derneği

Fırat Dicle Havzası KBB Derneği

Ankara Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Malatya Kulak Burun Boğaz Derneği

Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

Malatya Tabip Odası