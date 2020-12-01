Ahmet Kural ve Serkan Çayoğlu aynı dizide bir araya geliyor!

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği Ahmet Kural ve Serkan Çayoğlu yeni bir proje için bir araya gelmeye hazırlanıyor.

TRT ekranları için "Kıbrıs" dizisinin hazırlıkları sürüyor. 60'ar dakikadan 26 bölüm olarak tasarlanan dizinin senaryosu iki güçlü kalem Emre Özdür ile Başar Başaran imzası taşıyor.

Çekimlerine ocak ayının ikinci yarısı başlanması planlanan dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturacak. Kıbrıs'ın yaz, kış ve bahar olmak üzere 3 mevsiminde geçecek olan dizinin başrolü için 2 flaş isimle anlaşıldı.

Son olarak Yeni Hayat dizisinde başrol oynayan Serkan Çayoğlu ile Ahmet Kural diziyle anlaştı.