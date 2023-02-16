Ahmet Kutlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Kutlu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Kutlu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Kutlu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Kutlu 1 Haziran 2001 tarihinde Alkmaar şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Kutlu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Kutlu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmet Kutlu'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Kutlu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Kutlu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmet Kutlu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Kutlu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2021 yılında Kırşehir Bld

8 Eylül 2021 yılında Karakoçan FK

22 Ağu 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

Ahmet Kutlu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Kutlu şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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