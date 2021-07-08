Giresun’da yaşandığı iddia edilen bir olay sosyal medyayı salladı. Bir kadın, Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz'in yanında bulunan adamlar tarafından darp edildiğini ifade ederek şikayette bulundu. Basındas yer alan haberlerin ardından Ahmet Latif Karadeniz merak konusu oldu. Bu kapsamda Ahmet Latif Karadeniz kimdir? | Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtına ulaşmak isteyen birçok internet kullanıcısı araştırma yapmaya başladı. İşte Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz'e ilişkin detaylar...

AHMET LATİF KARADENİZ KİMDİR?

Ahmet Latif Karadeniz, Eynesil Belediye Başkanıdır.

EYNESİL BELEDİYE BAŞKANI AHMET LATİF KARADENİZ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İlkokulu Eynesil Alparslan İlkokulunda (o zamanki adıyla) orta ve Liseyi Eynesil İmam Hatip Lisesinde bitirdi. Yüksek Öğrenimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Okulu Bilgisayar programını tamamladıktan sonra, askerliğini Doğu ve Güneydoğu’da Mekanize Komando Birliğinde tamamladı. Askerlikten sonra Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde Bilgi İşlem Sorumlusu olarak çalıştı. Daha sonra memleketi Eynesil’de ticari faaliyete başladı. Halen faal olarak ticari faaliyetini devam ettirmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.