Ahmet Memis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Memis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Memis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Memis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Memis 16 Mart 2002 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Memiş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Memis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Memis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 2 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmet Memis'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Memis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/memisahmet_/

Ahmet Memis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Memis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ahmet Memis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Memis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Nisan 2021 yılında Bursa Yıldırım

Ahmet Memis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Memis şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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