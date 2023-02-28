Ahmet Muhamedbegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Muhamedbegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmet Muhamedbegovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmet Muhamedbegovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmet Muhamedbegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Muhamedbegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmet Muhamedbegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Muhamedbegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Muhamedbegovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Muhamedbegovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Muhamedbegovic 30 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Muhamedbegovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Ahmet Muhamedbegovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmet Muhamedbegovic'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Muhamedbegovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Muhamedbegovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmet Muhamedbegovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Muhamedbegovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2013 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2014 yılında St. Pölten U18

1 Temmuz 2016 yılında St. Pölten Jun.

1 Temmuz 2017 yılında SKN St. Pölten

19 Temmuz 2018 yılında SKU Amstetten

30 Haziran 2019 yılında SKN St. Pölten

20 Temmuz 2021 yılında Dunajska Streda

Ahmet Muhamedbegovic kimdir

Ahmet Muhamedbegovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Muhamedbegovic şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Untersiebenbrunn (2004-)

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Ahmet Muhamedbegovic nereli

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