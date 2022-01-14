Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın cemaate ait olan 7.kattaki evden kendini boşluğa bırakarak intihar etmesi tüm Türkiye'de gündem olurken bu konuya ilişkin olarak açıklama yapan Büyük Birlik Partisi MKYK üyesi Ahmet Namık Akdoğan tepki çekmişti. Bunun üzerine Ahmet Namık Akdoğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtı araştırılıyor.

AHMET NAMIK AKDOĞAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ahmet Namık Doğan, Eskişehir'de yaşamaktadır ve aslen Mardinlidir. Büyük Birlik Partisi MKYK Üyesi olan Ahmet Namık Doğan, 1985 yılında Eskişehir ve Bilecik Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü'nden mezun olmuştur.

2019 yılından bu yana Eskşehir'de ikamet eden Ahmet Namık Doğan, Aysun Özel Akdoğan ile evlidir.

Ahmet Namık Doğan, Enes Kara'nın intihar etmesine ilişkin olarak," Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız" ifadelerini kullandı. Söz konusu ifadelerin sosyal medyada gündem olmasının ardından şu açıklamayı yapmıştır:

"Kırk yıldır siyaset ve sivil toplum görevlerimden dolayı sosyal hayatın içerisindeyim.

'10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla gazeteci arkadaşları misafir ettiğimiz bir toplantı tertip ettik.

Salona girerken, çoğunu yıllardır tanıdığım on üç basın mensubu arkadaşın, kendi aralarında “cemaat yurtlarının kapatılması” ile ilgili samimi bir ortamda tartıştıklarını gördüm.

Kullandığım kelimeleri tam olarak hatırlamamakla birlikte, “Münferit bir olay yüzünden tüm yurtların kapatılmaması gerektiği...” ve alkollü bir şahıs tarafından katledilen bir kızımızı örnek göstererek, “O zaman Meyhaneleri de kapatalım mı?” anlamında bir şeyler söylediğimi hatırlıyorum.

Sonrasında planlanan toplantımız devam etti.

Toplantıda, bu konu ve konuşma hiç gündeme gelmedi.

Toplantı sonrasında, iki basın mensubu şahsın, aramızda ayak üstü geçen konuşmayı haber haline getirdiklerini fark ettim. Sonrasında pek çok haber sitesi, konuyu gündeme taşımaya çalıştılar.

Söylediklerimin haklılığı veya haksızlığı üzerinde bir açıklama ve yorum yapmak istemiyorum. Bunun, bugün için bir anlamının da olmadığını düşünüyorum. Düşündüklerimin ifade şekli de yeri de zamanı da uygun değildi.

Enes kardeşimizin elim bir şekilde vefatının ardından, böyle bir konu ve şekilde gündeme geldiğim için üzgünüm. Ailesinden, mensup olduğum camiadan ve kamuoyundan özür dilerim..."

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Enes Kara kimdir? Kaç yaşındaydı? | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara neden intihar etti?