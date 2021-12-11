Olay Bursa'da Mühendis Hakan Yılmaz annesinin ameliyat öncesinde kendisine biyolojik babasını itiraf etmesiyle başladı. Bunun üzerine Hakan Yılmaz işin peşine düşerek DNA testi yaptırmak istedi. Ancak merhum Ahmet Necati Yılmaz'ın öz oğlu mezarın açılmasına izin vermedi. Bu bağlamda, Ahmet Necati Yılmaz kimdir? Tekstil milyarderi Ahmet Necati Yılmaz olayı nedir? Tüm detaylarıyla haberimizde...

TEKSTİL MİLYARDERİ AHMET NECATİ YILMAZ OLAYI NEDİR?

2010 senesinde Bursa'da Tülay Korkmazer ameliyata girmeden hemen önce oğlu Hakan Yılmaz'a (55) biyolojik babasını itiraf etti. Yılmaz'ın biyolojik babasının ünlü tekstilci Ahmet Necati Yılmaz olduğunu iddia etti. Hakan Yılmaz, Ahmet Necati Yılmaz'ın 2007 senesinde öldüğünü öğrenmesinin ardından babalık davası açtı. Fakat üvey kardeşi kendisini tehdit etti ve davayı geri çekti.

2020 senesinde üvey kardeşinin ölüm haberini alan Hakan Yılmaz tekrar babalık davası açtı. Mahkeme kimliğinde babası gözüken Hakan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. DNA testi sonucunda şahsın biyolojik babası olmadığı tespit edildi ve soydan düştü.

Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılmasında karar kıldı.

AHMET NECATİ YILMAZ KİMDİR?

Ahmet Necati Yılmaz iş insanı ve milyarderdir. Ahmet Necati Yılmaz ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibidir.