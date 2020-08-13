Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlıların merakla beklediği transfer için son noktayı koydu!

Beşiktaş'ta transfer gündeminin konusu olan Mario Balotelli için sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, efsane başkan Süleyman Seba'nın ölümünün 6. yıl dönümü için yapılan törenin ardından yıldız ismin transferi hakkında konuştu. Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın İtalyan dünya yıldızını düşünmediğini söyledi ve "Sergen Hoca'nın istediği transferleri yapacağız ama ekonomiden taviz vermeyeceğiz. Mario Balotelli'yi alternatif olarak düşünmüyor" dedi.

"HOCAMIZ 8-10 TRANSFER İSTEDİ"

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansı bulunan Beşiktaş, mali yapının dengesini çok bozmadan transferler yapmaya başladı. Transferde maaş yükünün ve bonservis bedelinin en az indirgenebileceği isimleri tercih eden siyah-beyazlılarda, Başkan Çebi'nin açıklamalarına göre 8-10 transfer daha yapılabileceği ortaya çıktı. Çebi, "Bu sene koronavirüsten dolayı normal süreç geçirmiyoruz. Lig Temmuz'un sonunda bitti. Dah gidecek ve geleceklerle ilgili yeni konuşmaya başladık. Acele karar vermek istemiyoruz. Ekonomik ve sportif olarak en iyi transferleri yapmak istiyoruz. Zaten Sergen Hocamız da 8-10 transfer istediğini söyledi. Ancak bu gideceklere göre söylenmiş bir şey" ifadelerini kullandı.

Çebi, Galatasaray'ın da talip olduğu Kayserisporlu Bernard Mensah'ın gündemlerinde olduğunu ifade ederek "Gündemimizde ama sadece ona kilitlenmedik. Alternatiflerimiz de var" sözleriyle duruma açıklık getirdi.

Öte yandan Welinton ve Atiba için de pazarlık halinde olduğunu belirten başkan, "Kötü bir huyum var, çok pazarlık ediyorum. Huyum kurusun! Welinton ve Atiba ile de pazarlık ediyorum. Ne yazık ki böyle bir huyum var" sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.