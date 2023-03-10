Ahmet Nur Çebi, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyasını duyurdu! Tff'ye seslendi!

Beşiktaş Futbol Kulübü'nün Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyasını duyurdu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muhabirin, Kayserispor'dan transfer edilen Onur Bulut hakkındaki sorusuna yanıt veren Çebi şunları söyledi:

"Kayserisporlu yöneticiler eğer haklı olduklarını düşünüyorlarsa gidecekleri makamlar bellidir. Gereksiz yere gevezelik edilmesini doğru bulmuyorum. Kendilerine çekidüzen versinler, burası Beşiktaş. Bir futbolcu size gider ayak 1 milyon avro kazandırıyorsa ve bunu yapmak için bir kağıt parçasına imza atıyorsa, ona saygı duymanız gerekir. Bir şekilde ona, bir odada kumpas kurmak yakışık değildir. Yöneticilik ve başkanlık, babalık ve abilik yapmanızı gerektirir. Emekçi bir çocuğun hakkına tecavüz etmek ahlaki değildir. Önce abi ve baba olmayı becereceksiniz, sonra yönetici olmayı becereceksiniz. Ben sessiz kalmıştım şu ana kadar ama orada bir durun bakalım. Hukuk orada, gidin çözün. Haklı olan çok konuşmaz, gereğini yapar."

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Ahmet Nur Çebi, Hatayspor ve Gaziantep FK'nin geçmişteki maçlarının geçersiz sayılması hakkındaki ifadeleriyle ilgili de şunları söyledi:

"Ben bununla ilgili bir açıklama yapmadım ama soru sorulunca cevap verdim. O gün verdiğimiz cevapta haklılığımız ortaya çıktı ve bugün herkes desteklemeye başladı. Bunun zamanlaması yanlışsa, bana sorulan sorunun zamanlaması yanlıştı. Ama aynı akşam TFF yönetimi toplandı ve karar aldı. TFF maçları 1 ay erteleyebiliyorsa, 2 takım hakkındaki kararı da daha sonra alabilirdi ama durumu oldubittiye getirdi. TFF bu konuyu bekletmeyi becerememiştir. O gün sosyal medyadaki infialin arkasında bu işten menfaat sağlayan rakiplerimiz vardı. Onların başlattığı bu kampanyaya, Beşiktaş'taki muhalifleri de mevcut başkana saldırı için destekledi. Ne olursa olsun ben buradayım. Beşiktaş'a zarar veriyorsunuz. Birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken süreçte başkana saldırıya izin vermeyin. 8 ay evvel seçim varken buraya gelmeyenler, 3-4 aydır tribünlerde şoförleriyle taraftarları bir şekilde kandırarak, Beşiktaş'a zarar vermek için hareket ediyor. Beni yıpratmak adına Beşiktaş'ı yıpratıyorsanız, siz Beşiktaşlı değilsiniz. Bana muhalefet edebilirsiniz ama Beşiktaş'a edemezsiniz."

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''ALINAN KARAR ADALETLİ DEĞİL''

Büyük depremler sonrasında Hatayspor ve Gaziantep FK'nin lige devam etmemesi kararında yaptığı açıklamanın adaletle ilgili olduğunun altını çizen Ahmet Nur Çebi, federasyona seslenerek, "Aldığınız kararı bir kez daha gözden geçirin. Her türlü karar, alınan karardan daha adaletlidir. O gün bize saldıranların birçoğu tutumlarını, gerçeği görerek değiştirmişlerdir. Federasyona da çağrıda bulunuyorum. Kulüpler Birliğinde, TFF'de tartışalım, gerekirse oylayalım. Play-off konusunu da tartışalım, ligden çekilen takımların durumunu da tartışalım. Birilerinin menfaati için bir gecede karar alamazsınız. Bu karar alınması hiç doğru değildi. Yaptıkları açıklama da beni kamuoyunda zor durumda bırakan bir açıklamadır." şeklinde konuştu.

Ara transfer döneminde karoya dahil edilen yeni isimlerin hepsinin ilk 11 de oynayabileceğini ve doğru transferler olduğunu vurgulan Çebi, Akara gücü karşısında bunu kanıtladıklarını söyledi. Hakemler konusundaki soruyu da yanıtlayan Siyah beyazlı kulübün başkanı şunları ifade etti:

"Hakemlerle ilgili görüşlerimde hiçbir değişiklik yok. Hakemler yenilenmeli, eskilerin yerine genç arkadaşlar gelmeli. Bununla ilgili aksiyon alındı ama gerisi gelmedi. Eski hakemlerin kötü olduğu anlamına gelmeyen bir açıklama bu. Ben kötü bir yorum yapmıyorum. Bunların yerine yenileri gelsin, yeni bir hakem dünyası oluşturalım talebinde bulunmuştum ve bu talep hala devam ediyor. Lütfen genç hakemlerimize yol verelim. Onların işin içinde olduğu bir düzen getirelim. Eskilerin olduğu düzene karşıyım. Eski hakemlerin yıpranmışlıkları var. Bunlar Türk futboluna negatif yansıyor."

ÇEBİ, ABULLAH HAKKINDA DA AÇIKLAMA YAPTI

Beşiktaş Başkanı Çebi, son olarak Trabzonspor'daki görevinden istifa eden Abdullah Avcı'yla ilgili soruyu yanıtlayarak şunları söyledi:

"Kimin ne yaptığını bilmiyorum. Zamanla bunu göreceğiz. Başka bir camiayla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Abdullah Avcı'nın bizimle ilgili konusunda ben açıklamamı yaptım."