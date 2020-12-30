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Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı. TRT Spor'un aktardığı habere göre, Çebi, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı!

Bir yıldan uzun bir süredir tüm dünyayı etkilemeye devam eden koronavirüs salgını, spor camiasına da oldukça sirayet etmiş durumda. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Kulübünün başkanlık görevini yürüten Ahmet Nur Çebi, yaz aylarında geçirdiği Kovid-19 rahatsızlığına bir kez daha yakalandı. 

TRT Spor'un aktardığı son dakika haberine göre, yapılan rutin testlerin sonucunda pozitif olduğu öğrenilen Ahmet Nur Çebi, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Çebi'nin 13 Mayıs 2020 tarihinde yapılan testi pozitif çıkmıştı ve gerekli tedavi ve izolasyonun ardından sağlık işlemleri tamamlanmıştı. 

BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ahmet Nur Çebi'nin test sonucunun henüz çıkmadığını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Daha önce Covid-19 teşhisiyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmıştır.

Uygulanan Covid-19 PCR testinin sonucu beklenmekle birlikte, Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Onur Çelik
Spor Editörü


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