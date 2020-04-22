Ahmet Nur Çebi: "Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hiçbir geri adım atılmayacaktır"

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların son on yıldaki faaliyetlerinin incelenmesi için başlatılan araştırmada geri adım atılmayacağını belirtti.

Çebi, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Beşiktaş'ın popüler olma düşüncesindeki bazı kişilerce gereksiz ve kötü niyetli gündem oluşturma çabası içerisinde kullanılmak istendiğini aktardı.

Kulübün hak ve menfaatlerine sahip çıkmak için başlatılan incelemenin birilerini rahatsız ettiğini belirten Çebi, şunları kaydetti:

"Bu şerefli göreve geldikten sonra vakit kaybetmeden uluslararası bir bağımsız denetim firması aracılığıyla kulübümüzün son on yıldaki faaliyetlerinin incelenip araştırılması için denetleme kurulumuz ile birlikte KPMG firmasını görevlendirdik. KPMG firması salgının yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen özel amaçlı inceleme çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmektedir. Beşiktaş Kulübünün hak ve menfaatlerine sahip çıkmak için başlatılan incelemenin birilerini rahatsız ettiği görülmektedir. Bu kişiler şunu bilmelidir ki bu konuda kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hiçbir geri adım atılmayacaktır."

Çebi, şahsına yönelik iftira atıldığını ve bununla ilgili yargıya müracaat ettiğini de aktararak, "Bağımsız denetim sürecine katkı sağlamak isteyen camia paydaşlarımızın tamamından ricam, ellerindeki tüm bilgi ve belgelerle birlikte özel amaçlı bağımsız denetimi sürdüren KPMG firmasının "KMPG Türkiye Levent İş Kuleleri, Kule:3 Kat:2-9 Beşiktaş/İstanbul" adresine ihbarda bulunmalarıdır. Bu süreçten sonra camiamızın, kendilerini gereksiz yere meşgul edenlere izin vermeyeceğine ve tüm paydaşlarımız ile el ele vererek sorunların üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA