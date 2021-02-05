İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı genelgesiKendilerini Twitter'da belli ettiler: Cumhurbaşkanıİstifa ve #ErdoğanınYanındayız gündem olduAhmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı seçildi!Fenerbahçe - Galatasaray derbisi muhtemel 11'leriKoronavirüs aşı sırası nasıl öğrenilir? Aşı sırasına nasıl bakılır? Aşı sırası sorgulamaRamo 31. bölüm full izle | Ramo son bölüm izle Show TV YoutubeKamuran Akkor kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Ne zaman şöhret oldu?Lionel Messi, yeni takımı için karar vermekte aceleci olmayacakSevgililer Günü şarkıları 2021e-Nabız ya da kısa mesaj ile saniyeler içinde aşı grubunda olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı seçildi!

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı seçildi!

Son olarak Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in yürüttüğü Kulüpler Birliği Başkanlığı'na Ahmet Nur Çebi getirildi.

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı seçildi!

Bir süredir kimin başkan olacağı tartışılan Kulüpler Birliği Vakfı için başkanlık koltuğuna oturacak isim belli oldu. Birçok kulübün ortak noktada buluşarak seçtiği isim Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bir önceki başkanı ise Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil idi. 

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'nin 11. başkanı oldu.

2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfında daha önce İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek, Fikret Orman ve Mehmet Sepil başkanlık yapmıştı.

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?

1959 Trabzon doğumlu olan Ahmet Nur Çebi, 1978 TED Karabük Kolejinde liseyi bitirerek, 1983 Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu. 

Ahmet Nur Çebi'nin detaylı biyografisi için aşağıdaki habere tıklayınız.

Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ahmet Nur Çebi Ne iş yapar ve yüzüne ne oldu?Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında ve nereli?

 

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT