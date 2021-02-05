Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı seçildi!

Bir süredir kimin başkan olacağı tartışılan Kulüpler Birliği Vakfı için başkanlık koltuğuna oturacak isim belli oldu. Birçok kulübün ortak noktada buluşarak seçtiği isim Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bir önceki başkanı ise Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil idi.

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'nin 11. başkanı oldu.

2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfında daha önce İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek, Fikret Orman ve Mehmet Sepil başkanlık yapmıştı.

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?

1959 Trabzon doğumlu olan Ahmet Nur Çebi, 1978 TED Karabük Kolejinde liseyi bitirerek, 1983 Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu.

Ahmet Nur Çebi'nin detaylı biyografisi için aşağıdaki habere tıklayınız.

Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında ve nereli?