Ahmet Nur Çebi: “Kulüpte 190 dava, 225 icra takibi var”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Göreve geldikten sonra haciz ve icra takiplerinin arttığını söyleyen Çebi, "190 davamız var ve bu davaların dışında 225 haciz-icra takibi var. Ayrıca 61 kez kulübe haciz memurları geldi, göğüs göğüse kavga ettik. Ama güzel günler gelecek. Bize destek olmaya devam ederseniz, biz Beşiktaş'ı uçuracağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün sosyal medya hesabından camiaya seslendi. Kulübün son durumu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Çebi, "Bugün, mali ve idari genel kurulumuzu yapacağımız tarihti. Pandemi nedeniyle ertelendi bu. Ağustos ayında yapılacak. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. 10 yıllık denetim için verdiğimiz sözü yerine getirmek adına yapılan çalışmalar pandemi nedeniyle birkaç ay sarktı. Önümüzdeki ağustos ayında bir terslik olmazsa yapacağımız genel kurulda bu hususla ilgili çalışmalar sunulacaktır. Özel bir denetim firması tarafından görevi devraldığımız ana kadar ki oluşan borcun 3.3 milyar TL olduğu açıklanmıştı. Bu borç mevcut finansman yükü ve faizlerle 2023 senesinde 4.1 milyar TL'yi aşacaktır. Vereceğimiz mücadele, bunun aşılmaması ve yükü aşağıya çekmemiz şeklinde olacaktır. Kulübümüzün 600 milyon TL geliri, 900 milyon TL gideri vardır. Yılda 300 milyon TL, ayda 25 milyon TL açıkla kulübü yürütmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar yapılan borçlanmanın faiz yükü ve yapılan büyük kontratların dayanılmaz yükünden kaynaklanmaktadır. Ekim ayının sonuna geldiğimizde, 20-31 arasındaki 11 gün içinde Avrupa'ya gidebilmek için almamız gereken temiz kağıdı için süratle 120 milyon TL acilen para bulunmuş ve ödeme yapılarak Beşiktaş'ın UEFA'ya gitmesindeki engel kaldırılmıştır. Bu süreç eylül sonu olması gerekirken, seçim nedeniyle eski yönetim tarafından bu ekim ayına ertelenmiştir. Bunu da Beşiktaşlılar ve kamuoyuyla paylaşmayı görev biliyorum" dedi.

"380 milyon TL'lik kaynak oluşturduk"

Yönetime geldikleri ilk günden bu yana kaynak arayışlarında olduklarını belirten Çebi, "Göreve geldiğimizden bu yana geçen süre içinde 380 milyon TL'lik kaynak oluşturduk. Bankalara gelen gelirlerimizin dışında bulduğumuz kaynaklardır. Son derece zor durumda olduğumuz bankalarla yapılan kredi sözleşmesi nedeniyle bütün gelirlerimiz bankalara ödenmektedir. Bankalar tarafından kredi borçlarımıza sayılmaktadır. Bunların dışında bulmamız gereken 780 milyon TL'ye karşılık bulabildiğimiz 380 milyon TL ile kulübü ayakta tutmaya çalıştık. Geldiğimiz günden bu yana 7-8 ayı bulan maaş ödemeleri yaptık. Ancak 3-4 ay geriden gelen ödemelerin sadece 1 ayını kapatabildik. Personelimize de bu konuda gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür ediyorum. Zaman içinde bu yükü hafifleterek yürümeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"225 adet icra ve haciz takibi var"

Bankalarla kulübün kredileri üzerine görüşmeler yaptıklarını söyleyen Çebi, "Bilindiği üzere konsorsiyum bankalarla yapılan bir kredi sözleşmesi var. Bu sözleşmenin içeriğinin, kulübün şu andaki şartlarla dönmesine engel olduğunu biliyoruz. Çok ağır şartlar var. Bunların yeniden yapılandırmasının çok önemli olduğunu göreve geldiğimizde belirtmiştik. Bu konuda bankalarla olan görüşmelerimiz devam etmekte, bu kredinin Beşiktaş'ın yürüyebilir şeklinde olması için çalışmalarımızı yapıyoruz ve Beşiktaş lehine bir sözleşme yapmayı arzu ediyoruz, bunun da gayreti içindeyiz. Davalarla ilgili devir alınan sayı 143 adetin üzerindedir. Bunların 24 tanesi maalesef üyelerimizle ilgili açılan davalardır. Bunların birçoğuyla kucaklaşmak ve barışı sağlamak adına kendileriyle uzlaşarak yolumuza devam etmeyi planlıyoruz. Ayrıca 190 dava devam etmekte. Bu davaların dışında 225 adet icra ve haciz takibi var. Geldiğimiz günden bu yana da 61 kez icra memurlarıyla kapının önünde göğüs göğüse kavga ettiğimizi de belirtmek istiyorum" dedi.

"Tüzük değişikliği ile ilgili çalışmalar devam ediyor"

Kulübün aidatları hakkında genel kurulda bir çalışma yapacaklarını belirten Başkan Çebi, "5 bin TL üyelik girişimiz var. Yıllık aidatımız da 120 TL. Ancak bu aidatın 7-8 sene önce ayarlandığını, bunun da gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmeliyim. Bunu ilk genel kurulda gündeme getireceğimizi söylemek istiyorum. 17 bin 775 üyemiz var. 5,5 yılda 832 adet üye yapılırken, geldiğimiz 7 aylık süreçte 550 kişiyi aşan üyelik olmuştur. Bunların da sonuçlandırılması yönetimimiz tarafından sağlanmıştır. Bu da moral olarak bizi yukarıya çekmiştir. Yeni üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Beşiktaş'ta herkesin beklediği bir tüzük değişikliği olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili çalışmalar büyük bir katılımla devam ediyor. Ancak malum pandemi nedeniyle bunu da gerçekleştirmekte gecikeceğiz" şeklinde konuştu.

"Pandemi nedeniyle yaklaşık 166 milyon TL gelirden mahrum kaldık"

Korona virüs nedeniyle gelirlerinde ciddi kayıplar yaşadıklarını altını çizen Çebi, "Pandemi nedeniyle yaklaşık 166 milyon TL gelirlerimizden mahrum kaldık. Önümüzdeki süre içinde futbolun seyircisiz oynanmasından kaynaklanacak sponsor desteğinden mahrum kalacağımızı göz önünde bulundurunca kaybımızın yüzde 70 civarı olacağını tahmin ediyoruz. Temennimiz ve çalışmamız bu rakamları aşağı çekmek üzerine olacaktır. Bu sürecin tüm futbol ailesine olduğu gibi Beşiktaş'a da yükü ağır olacak gibi görünüyor. Taraftarımızın bize desteği çok önemli. Ayrıca taraftarımızın bize olan yakın duruşu çok büyük önem ifade ediyor. Taraftarımızın deplasmanlarda çektiği çile ve sıkıntılara karşı yöneticilerimizin yanlarında olduğunu, maçlara beraber katıldığını söylememiz gerekiyor. Ayrıca genç avukat arkadaşlarımız da tribünlerde yanlarında bulunarak, haksızlığa uğrayan fedakar taraftarlarımızın yanında oluyorlar. Kale arkasında ayakta maç izleme arzusu içinde olan taraftarımızın bu isteğini hızlı şekilde realize ettik ve Spor Bakanlığı'na bildirdik. Oradan gelecek sonucu beklemedeyiz. Umarız pandeminin bittiği ve futbolun taraftarla oynandığı süreçte, taraftarımızla onların arzu ettiği süreci başlatmış olacağız. Ümraniye'de 3 sahamız var. Ancak geldiğimizde sadece birisi kullanılabiliyordu. Diğer ikisi ise bakımları yapılmamıştı. Şimdi bu bakımlar tamamlandı ve altyapıdan gelen kardeşlerimizin faydalanabileceği saha için de çalışmalarımız başladı.

Servis, temizlik ve bakım-onarım gibi tüm tedariklerde maliyetleri aşağıya çekmek adına, ihale usulüyle, icra kurulumuz çalışıyor ve maliyetler sağlıklı şekilde aşağıya doğru çekiliyor. Bu çok önemli bir konuydu. İcra kuruluna da teşekkür ediyorum. Ayrıca Fulya AVM'deki doluluk oranı iki kat artırıldı ve yüzde 65'e ulaştı. Bu durum da bizim aidat giderimizi azalttığı gibi kira gelirlerimizi de kısa süre içinde yükseltecektir. Bu hususta çalışan yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Kulübe maliyet getirmeyen bir yapı için mücadele ediyoruz"

Amatör şubelerde yeni bir yapılanmaya gideceklerini söyleyen Çebi, "Stadımızda UEFA standartlarına aykırı ses ve led düzeni olduğunu, bu nedenle de UEFA'ya ceza ödediğimizi şaşırarak öğrendik. Bu konuyla ilgili icra kurulumuzun yaptığı ihaleler sonuçlanmıştır ve sezon açıldığında sıkıntılı ses düzeni ve led düzeni gibi konular, standartlar üzerinden devam edecektir. Personel üzerinde içinde bulunduğumuz mali durum ve tasarruf tedbirleri kapsamında yüzde 22'lik bir tasarruf sağlandı. Şimdilik yılda 9-10 milyon TL'lik bir tasarruf sağladığımızı söylemeliyim. Bunun yanı sıra hassas olduğumuz diğer konu amatörlerle ilgili. Ancak bugüne kadar amatör şubelerin altyapılarından yarışmacı sporcular yetiştirilemedi. Basketbol, voleybol, hentbol gibi branşlarda dışarıdan yapılan transferlerle yılda faizle birlikte 80 milyon TL'yi aşan bir durum var. Bunun çaresi tabii ki amatörlerden kopmak değil. 10-12 yılda 1 milyon TL borca sebebiyet veren amatör şubelerin, kendi oyuncusunu yetiştiren ve kulübe maliyet getirmeyen bir yapı için mücadele ediyoruz. Bizim için önemli olan Beşiktaş forması giyen gençlere tertemiz formamızı vermek, ileride yarışmacı olarak da takımlarımızda makul ücretlerle hizmet etmelerini sağlamak. Basketbolda geldiğimiz günden bu yana, federasyonda transfer yasağına sebep olan 28 milyon TL'lik bir yük varken, 20 milyon TL'lik bir bütçeyle yola çıkılmışken, bu rakamı yarı yarıya indirdik. 3 milyon dolar bütçeyle sezona başlayan takım 13. oldu. Bütçe düşünce takımın da 8. sıraya yükseldiğini söylemeliyiz. Amatörlerdeki mesajımızın yarışmacı ruh olduğunun ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

"Nostaljik bir sponsorluk geliyor"

Sıkıntılı süreçte kulüp mağazalardan alışveriş yapan taraftarlara teşekkür eden Çebi, "Pandemi sürecinde taraftarımızın Kartal Yuvaları'ndan online olarak aldıkları ürünlerle verdikleri desteğin ne kadar önemli olduğunu söylemeliyim ve hepsine çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir katkı verdiler. Mağazalarımızın açılmasının ardından gelecek desteğin de çok önemli olduğunu ifade etmeliyim. Sponsorlarımızın verdikleri destekler çok önemli ve şu ana kadar verdikleri destek için hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok yakında nostaljik bir sponsorumuzla anlamlı bir sponsorluk süreci yaşayacağımızı birkaç gün içinde açıklayacağız" dedi.

"Akatlar 1903'ü camiaya kazandırdık"

Akatlar 1903 tesislerini hakkında ise Çebi, "Akatlar 1903 adlı sosyal tesis, göreve geldiğimizin ertesi günü kiralarının ödenmemesi nedeniyle mühürlendi. Bu durum bizi çok üzmüştü. Çok kısa sürede tekrar burayı camiaya kazandırdık. Tadilatımız pandemi nedeniyle uzamıştı. En kısa sürede burayı belediyeden tekrar kiraladığını müjdelemek istiyorum. Sosyal anlamda Beşiktaşlı olarak gururlandığım kadın futbol takımımız var. Annelerimiz, eşlerimiz, kız kardeşlerimiz, kızlarımız için onların bu mücadelesinin çok önemli olduğunu ve bizim için gurur kaynağı olduğunu söylemeliyim. Kadınlar gününde oynadıkları maçta Beşiktaş'a aile olarak verdikleri katkının önemini belirtmek istiyorum" yorumunu yaptı.

"Yeni bir Beşiktaş oluşturacağız"

Sergen Yalçın ile altyapıya çok önem vereceklerini müjdeleyen Başkan Çebi, "Gelelim futbol takımımıza. Futbolla ilgili her şeyin para olmadığı, yüksek ücretli transferlerin başarılara sebebiyet vermediğinin ispatını şu şekilde anlatırım, ilk şampiyonlukta 52 milyon Euro, ikinci şampiyonlukta 67 milyon Euro bütçeyle mücadele edildi. Dördüncü olduğumuz sezonda ise 92 milyon Euro bütçe vardı. Her şeyin para olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Bundan sonra özümüze dönerek, gençlerden hizmet alarak kulübümüze sağlayacağımız gelirlerin önemini artık bütün dünya kabul etmekte. Metin-Ali-Feyyaz dönemleri diye hep andığımız, değerli hocamız Sergen hocamızın da altyapıdan geldiğini hatırlarsak, bu yoldan vazgeçmememiz gerektiğini biliyoruz. Hocamıza birlikte altyapıdan gelecek çocuklara çok önem vereceğiz. Bunun dışında dışarıdan da bulacağımız kabiliyetli yeteneklerle yeni bir Beşiktaş oluşturacağız. Bunda tereddüt etmiyoruz. Geçmişte bunları yaşatan futbolcularımız oldu. Bunun nasıl yapıldığını ve nasıl olduğunu yaşayan bir hocamız var. Motivasyonunu en üst noktaya taşıyor" şeklinde konuştu.

"Biz kavga etmiyoruz, Beşiktaş'ı seviyoruz"

Futbolcularla yeni kontratlar için görüşme yapacaklarını söyleyen Çebi, "Geldiğimizde 13. sırada olan takımımız şu anda 5. sırada ve daha da üst sıralara taşıyacağız. Bu da bizim takımımıza verdiğimiz önemi, ehemmiyeti ve kendilerine verilecek olan değerin hissettirilmesiyle ne kadar başarılı olacaklarının göstergesidir. Pandemi nedeniyle kendilerinden destek istedik ve yeni dönemde bütçemizin daha makul olarak kendileriyle görüşme yapacağımızı aktardık. Samimi ve istekli olacaklarına inancım sonsuz. Transfer yapılırken acele edilmemesi gerektiğini, araştırılması gerektiğini öğrendik. Uzun kontratların, faydalı olmayan bir transferle kulübe büyük bir zarar verdiğini gördük. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra önümüze çıkan bir konuyu aktarmak istiyorum. Futbolcumuz Ajdin Hasic, şu anda Ümraniyespor'da. Kendisini takımımızda değerlendirmek istiyoruz ve takımımıza bir kaynak oluşturmayı hedefliyor. Ancak pazarlıklar aceleci olmamalı. 2 milyon Euro'luk bedelin, Hasic'in ailesiyle saatlerce günlerce yapılan pazarlıklar sonucunda 1 milyon Euro'ya çekildiğini belirtmem gerekiyor. 2019 ekiminde yapılan seçimle göreve geldik. Arkadaşlarımızın hepsi destek oluyorlar. Dışarıdan söylenen şeyler var, dedikodu olarak geliyor. Göreve gelir gelmez, ocak ayında bırakacağımız konuşuluyordu. Sonrasında mart ayında, mayıs ayında ve şimdi de ağustos ayında bırakacağımız konuşuluyor. Bunun sebebini bilmiyorum. Seçim zamanı geldiğinde herkes aday olur. Biz nasıl cesaretle gelip aday olduysak herkesin aday olma hakkı var. Lütfen sokaklarda, yönetimi yıpratmak için bu konuşmaları yapmayın. Bizim aramızda anlaşmazlık yok, tartışmalarımız çözüm üretmek için. Bugüne kadar yapılmayan tartışmalar Beşiktaş'a huzur getirmemiştir. Biz kavga etmiyoruz, Beşiktaş'ı seviyoruz ve birbirimizi de çok sevip değer veriyoruz. Geçtiğimiz eylül ayında borç 3 milyara yaklaşmışken, 16,5 milyon Euro bonservis bedeliyle 4, 5 oyuncunun alınmış olması, bu isimlerle yapılan 2-3 yıllık kontratlarla bu rakamın 40-50 milyon Euro'ya çıkmasını ve bunun da yük olarak bırakılmasını sizlerin takdirine sunuyorum. Altyapıya önem verdiğimizi göstermek için Ozan Köprülü hocamız Sergen hocamızın kadrosunda yer aldı" dedi.

"1986-87 şampiyonluğumuzu istiyoruz"

Çebi, TFF ile yaşadıklarını görüşmeler hakkında ise "Geldiğimiz günden bu yana TFF ile yaşadıklarımızı da aktarmak istiyorum. Fenerbahçe maçında bir VAR durumu oluştu ve müracaatımız olmuştu. Bununla ilgili beklentimiz hala devam ediyor. Daha sonra Göztepe maçında kural hatası olduğunu belirttik ve o günkü hakemin ifadelerindeki çelişkilerin etik kurulunda değerlendirilmesiyle ilgili henüz cevap alamadık. Mesut Bakkal'ın 86-87 sezonuyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında, Beşiktaş'ın şampiyon ilan edilmesiyle ilgili müracaatımıza da en kısa zamanda cevap verilmesini istiyoruz" bilgilerini aktardı.

"İçinde bulunduğumuz durum bizi zorlamaktadır"

Pandemi sürecinde yetkili kurumlardan yeterince bilgilendirme alamadıklarını belirten Çebi, "UEFA ve FIFA, kısmen TFF de dahi, bu pandemi döneminde kural koyucu olmasına rağmen, içinde bulunduğumuz durumla ilgili net bilgilendirici ve tarif edici bir karar alarak tarafımıza bildirmemiştir. Bu da içinde bulunduğumuz durumda, futbolcularla nasıl ve ne şekilde hareket edeceğimiz konusunda bizi zorlamaktadır. Hem futbolcularımız hem de bizler ne yapacağımızı bilememekteyiz. Ancak kendi rızamızla bir araya geldik. Umarım UEFA, FIFA ve TFF'nin yapmamış olduğu şeyleri, futbolcularla bir aile olarak çözeriz. Ancak bundan sonraki süreçte UEFA ve FIFA'nın pandemi sürecindeki ekonomik kuralları yeni baştan belirlemesini TFF aracılığıyla bildirmeyi görev olarak kabul ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bizlere destek verirseniz, biz Beşiktaş'ı uçuracağız"

Son olarak camiaya da destek konusunda seslenen Başkan Nur Çebi, şunları söyledi:

"Herkes diyor ki, ekonomik durumu anlatmayı bırak çözüm getir. Ben bu konuda geri adım atmayacağım. İçinde bulunduğumuz durumu aileme anlatmaktan çekinirsem, yalanlarla bunları kapatmaya çalışırsam, Beşiktaş'a katkı veremem. Bizlere destek verirseniz, biz Beşiktaş'ı uçuracağız. Bizi çok güzel günler bekliyor. Çok doğru işler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bunun için birlik ve beraberliği önemsediğimi, vereceğiniz desteğin çok önemli olduğunu, yalnız başımıza yürürken zorlanacağımızı sizlere ifade ettik. Divan kurulunda 19 Mart'ta başlatmayı düşündüğümüz bir bağış kampanyası vardı. Ancak pandemi nedeniyle bu ertelenmişti. Haziran ayından sonra normal sürece geçeceğimizi biliyoruz ve bu süreçte kampanyamızı başlatacağımızı sizinle paylaşıyorum. Vereceğiniz desteklere teşekkür ediyorum. Pandeminin bittiği, birbirimizle kucaklaşabildiğimiz, genel kurullarımızı yapabildiğimiz günler diliyorum. Sabrın sonu selamettir. Birlik ve beraberlik de başarının en kolay yoludur. Biz işi zorlaştırmayalım ve el ele, kol kola, omuz omuza olalım."

Kaynak: İHA