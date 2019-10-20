Ahmet Nur Çebi: "Öncelikle Ümraniye’ye gideceğim"

Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen genel kurulda başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, İHA'ya özel açıklamalar yaptı. İlk olarak Ümraniye'ye giderek teknik ekip ve futbolcularla bir araya geleceğini söyleyen Ahmet Nur Çebi, sonrasında da mali konular için gerekli çalışmaları gerçekleştireceklerini söyledi.

Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda, 8547 oyun 5009'unu alarak siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olan Ahmet Nur Çebi, seçim sonucunun açıklanmasının ardından İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Koskoca, büyük bir dev olan Beşiktaş'ın başkanlığını yapacağım ama yönetici arkadaşlarımla yapacağım bunu. Artık bu sorulara ben diye cevap vermeyeceğim, biz beraber yapacağız bu işleri. Taraftar, genel kurul, divan kurulu, diğer kurullarla beraber el birliğiyle iletişim içinde olacağımız, koordineli çalışacağımız bir ortam düşünüyorum ve bir değişim düşünüyorum. Klasik olan bazı tavır ve davranışların; transferlerde olsun, tüzüklerde olsun, genel kurullarda olsun, sağlıklı gitmeyen bazı şeylerin Beşiktaş'ı sıkıntılara sürüklediğini düşünüyoruz. Bunları tek tek temizlemek zorundayız ama hepsine genel kurulla beraber karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Taraftarı mutlu etmek için dişimizi tırnağımıza takacağız"

Taraftara da seslenen Ahmet Nur Çebi, "Taraftara sesleniyorum, mutlu olabildikleri tek şey maç sonuçları. İyi futbol oynayan, iyi basketbol ve voleybol oynayan takımları görmek için tezahürat yapmaları lazım, canı gönülden desteklemek gerekir. Taraftarın konusu, sporcusunu coşturmaktır ve onların alacağı sonuçlarla bu işin keyfini sürmektir. Bizler de onları mutlu etmek için dişimizi tırnağımıza takacağız ve çalışacağız" diye konuştu.

"Keşke başka sorunlarla ilgilenseydik"

Braga maçı öncesinde Ümraniye'ye giderek teknik ekip ve takımla bir araya geleceğini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Gitmemek olmaz ki. Benim ilk işim Ümraniye. Orada teknik ekibimiz, hocamız, futbolcu kardeşlerimizle arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz ve oturup tartışacağız, dertlerini dinleyeceğiz, onları mutlu edeceğimiz şeyler söyleyeceğiz. İhtiyaçları var onların da. 1,5 aydır kafaları karmakarışık. Toparlamamız gerekiyor. Bunun ardından mali konulara eğileceğiz" diyerek sözlerine devam etti.

UEFA'yla ilgili olarak ödenmesi gereken meblağlar olduğunu da söyleyen Çebi, "UEFA'yla ilgili olarak eylül sonunda yapılması gereken bazı ödemelerin maalesef yapılmadığını gördük. Tabii ki bunları görmek lazım. Bunlar ekim sonuna bırakılmış. O da ilginç. Mevcut yönetim kurulu bunları keşke yapsaydı da, biz de kalkıp başka sorunlarla ilgilenseydik. Ama oldu bitti, biz buraya geçmişi tartışmaya değil önümüzü konuşmaya, Beşiktaş'a hizmet etmeye geldik. Bundan sonra geçmişle ilgili konuşacak hiçbir şeyim yok çünkü zamanım olacağını ve enerjim olacağını düşünmüyorum. Bulabildiğim her türlü zamanı ve enerjiyi Beşiktaş'ın geleceği için harcamak istiyorum. Beşiktaş'ın gelecek için çalışanlara ihtiyacı var. Geçmişi artık mütalaa etmenin bir anlamı yok, bu da prensip kararım, bunu da buradan belirtmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA