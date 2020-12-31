Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 31 Aralık 2020 PerşembeErsin Korkut kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ersin Korkut hayatıAhmet Nur Çebi: "Sağlığımın iyi olduğunu mutlulukla ifade ederim"İbo Show yılbaşı özel canlı izle | Star TV canlı izleEge Kökenli kimdir, kaç yaşında, nereli? Ege Kökenli oynadığı dizilerEmre Belözoğlu'ndan dikkat çeken mesaj: 'Vakti geldiğinde konuşmaktan geri durmayız'Emir Can İğrek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? | Şarkıcı Emir Can İğrek hayatı31 Aralık Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel full izle | ÇGHB2 Kanal D son bölüm canlı izleEser Yenenler kimdir? Nereli Kaç yaşında? Hangi filmlerde rol aldı?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ahmet Nur Çebi: "Sağlığımın iyi olduğunu mutlulukla ifade ederim"

Ahmet Nur Çebi: "Sağlığımın iyi olduğunu mutlulukla ifade ederim"

İkinci kez koronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Sağlığımın iyi olduğunu ve endişe duyulacak herhangi bir durum bulunmadığını mutlulukla ifade ederim" dedi.

Ahmet Nur Çebi: "Sağlığımın iyi olduğunu mutlulukla ifade ederim"

Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasından bu yana hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Öncellikle sağlığımın iyi olduğunu ve endişe duyulacak herhangi bir durum bulunmadığını mutlulukla ifade ederim. Kovid-19 nedeniyle tedavi görmeye başladığım andan itibaren arayan, mesaj atan ve sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. İyi dilekleriniz ve dualarınız bana güç veriyor." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi Sağlığımın iyi olduğunu mutlulukla ifade ederim

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Çebi, "Kovid-19 pandemisiyle en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, bu uğurda hayatlarını kaybeden sağlık şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Karşılamak üzere olduğumuz 2021 yılının başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT