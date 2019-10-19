Ahmet Nur Çebi: Şartlar ne olursa olsun ben buradayım

Beşiktaş Kulübü'nde yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları son tanıtımlarını yaptı. Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte genel kurul üyelerine hitap ederek yönetim kurulu listesini tanıttı.

Salona büyük bir coşku eşliğinde eşiyle gelen Çebi, masaları tek tek dolaşarak kongre üyelerine selam verdi.

Ahmet Nur Çebi yaptığı konuşmada, "Beşiktaş'ın 7,5 sene önce zor günleri vardı. Biz de o zaman kulübü kurtarabilmek için göreve talip olduk. Yönetici olarak bulunduğum 6,5 yıllık sürede hiçbir zaman gururumu Beşiktaş'ın önüne koymadım. Beşiktaş, benim değerlerim ve özelim. Şartlar ne olursa olsun ben buradayım. 3 aday çıktık ve Beşiktaş'ın sahipsiz olmadığını hep beraber gösterdik. Beşiktaş'ın geleceğine zincir vuran bir devir teslim düzenini yıkmaya geliyorum. Değişim istiyorum. Bu yola ulaşılabilir ve şeffaf olmak, çok çalışacağımızın sözünü vererek çıktık. Yalan söylemeyeceğim. Her şeyi anlatacağım. İftiralar atıldı, basında hakkımızda yalan şeyler söylendi. Zorunda kaldığım için cevap verdim. Onlar adına da sizlerden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, konuşmasının ardından yönetim kurulu listesinde yer alan isimleri tek tek sahneye davet ederek üyeleri tanıttı. Gece, toplu fotoğraf çekimi ve Ankaragücü - Beşiktaş maçının seyredilmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Geceden detaylar

- Konuşma ve üyelerin tanıtımı

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA