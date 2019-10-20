Ahmet Nur Çebi Yönetim Kurulu Listesi İsimleri Nedir? Beşiktaş Yeni Yönetim Kurulu Tam Liste

Ahmet nur Çebi yönetim kurulu listesi nedir? Beşiktaş yeni yönetim kurulu tam liste isimler nelerdir? sorular herkes tarafından merakla araştrılıyor. Beşiktaş'ta yapılan yeni başkan seçimleri sonrası yönetim kurulu da değişti. İşte Beşiktaş yeni yönetim kurulu üyeleri tam liste haberimizde...

AHMET NUR ÇEBİ YÖNETİM KURULU LİSTESİ NEDİR? BEŞİKTAŞ YENİ YÖNETİM KURULU TAM LİSTE

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

AHMET NUR ÇEBİ: ''KOLTUK İÇİN GELMİYORUM''

Adaylardan ilk söz alan Ahmet Nur Çebi oldu. Çebi, ''Beşiktaş'a yakışır bir genel kurul istiyorum. Katılımcı ve paylaşımcı bir Beşiktaş istiyorum. Birlik beraberliğimizi herkese gösterelim. Beşiktaş’ta bindirilmiş kitleler yoktur. Beşiktaş’ta böyle bir şey olmadığını herkes görecek. Bugün Beşiktaş için bir yol ayrımıdır. Ben koltuk için gelmiyorum. Ben Beşiktaş'a bir şeyler vermek için gelmek istiyorum.'' şeklinde konuştu.

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA? SERVETİ NE?

Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı vazifelerini yürütmektedir.

1986 senesinde Berna Çebi ile evlendi. Bu evlilikten Elgiz Nur, Mina Nur ve Yaşar Kaptan adlarında 3 çocuğu oldu.

BEŞİKTAŞ 34. BAŞKAN SEÇİM SONUÇLAR NELERDİR SANDIK SANDIK?

1. sandık

Ahmet Nur Çebi: 211

Serdal Adalı: 176

Hürser Tekinoktay: 15

Geçersiz:

Boş: 0

2. sandık



Ahmet Nur Çebi: 260

Serdal Adalı: 170

Hürser Tekinoktay: 22

Geçersiz: 3

Boş: 0

3. sandık

Ahmet Nur Çebi: 250

Serdal Adalı: 153

Hürser Tekinoktay: 25

Geçersiz: 1

Boş: 0

4. sandık

Ahmet Nur Çebi: 231

Serdal Adalı: 142

Hürser Tekinoktay: 23

Geçersiz: 3

Boş: 0

5. sandık

Ahmet Nur Çebi: 217

Serdal Adalı: 140

Hürser Tekinoktay: 20

Geçersiz: 1

Boş: 1

6. sandık

Ahmet Nur Çebi: 192

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 26

Geçersiz: 1

Boş: 0

7. sandık

Ahmet Nur Çebi: 233

Serdal Adalı: 157

Hürser Tekinoktay: 20

Geçersiz: 0

Boş: 0

8. sandık

Ahmet Nur Çebi: 203

Serdal Adalı: 145

Hürser Tekinoktay: 24

Geçersiz: 0

Boş: 0

9. sandık

Ahmet Nur Çebi: 215

Serdal Adalı: 177

Hürser Tekinoktay: 15

Geçersiz: 0

Boş: 1

10. sandık

Ahmet Nur Çebi: 186

Serdal Adalı: 172

Hürser Tekinoktay: 27

Geçersiz: 0

Boş: 0

11. sandık

Ahmet Nur Çebi: 261

Serdal Adalı: 163

Hürser Tekinoktay: 34

Geçersiz: 0

Boş: 0

12. sandık

Ahmet Nur Çebi: 280

Serdal Adalı: 152

Hürser Tekinoktay: 46

Geçersiz: 2

Boş: 2

13. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 375

Serdal Adalı: 71

Hürser Tekinoktay: 47

14. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 342

Serdal Adalı: 114

Hürser Tekinoktay: 44

15. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 312

Serdal Adalı: 94

Hürser Tekinoktay: 46

16. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 247

Serdal Adalı: 101

Hürser Tekinoktay: 24

Toplam 16 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 4 bin 15 oya ulaşırken, Serdal Adalı 2 bin 311 ve Hürser Tekinoktay ise 458 oy aldı.

Bu arada kongrede siyah-beyazlı takımın eski Fransız futbolcusu Pascal Nouma ile şarkıcı Murat Boz da oy verdi. Oy verme işlemi sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Nouma, kendisi için önemli bir gün olduğunu belirterek, "İlk defa seçime katılıyorum. Mutluyum. Eski başkana teşekkür ediyorum. Bilmiyorum yeni başkan kim olacak. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım. Benim oğlum futbolcu olarak geliyor. O futbol oynayacak." ifadelerini kullandı.