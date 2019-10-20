Ahmet Nur Çebi Yönetim Kurulu Listesi İsimleri Nedir? Beşiktaş Yeni Yönetim Kurulu Tam Liste
Ahmet nur Çebi yönetim kurulu listesi nedir? Beşiktaş yeni yönetim kurulu tam liste isimler nelerdir? sorular herkes tarafından merakla araştrılıyor. Beşiktaş'ta yapılan yeni başkan seçimleri sonrası yönetim kurulu da değişti. İşte Beşiktaş yeni yönetim kurulu üyeleri tam liste haberimizde...
Ahmet nur Çebi yönetim kurulu listesi nedir? Beşiktaş yeni yönetim kurulu tam liste isimler nelerdir? sorular herkes tarafından merakla araştrılıyor. Beşiktaş'ta yapılan yeni başkan seçimleri sonrası yönetim kurulu da değişti. İşte Beşiktaş yeni yönetim kurulu üyeleri tam liste haberimizde...
AHMET NUR ÇEBİ YÖNETİM KURULU LİSTESİ NEDİR? BEŞİKTAŞ YENİ YÖNETİM KURULU TAM LİSTE
Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay
Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci
AHMET NUR ÇEBİ: ''KOLTUK İÇİN GELMİYORUM''
Adaylardan ilk söz alan Ahmet Nur Çebi oldu. Çebi, ''Beşiktaş'a yakışır bir genel kurul istiyorum. Katılımcı ve paylaşımcı bir Beşiktaş istiyorum. Birlik beraberliğimizi herkese gösterelim. Beşiktaş’ta bindirilmiş kitleler yoktur. Beşiktaş’ta böyle bir şey olmadığını herkes görecek. Bugün Beşiktaş için bir yol ayrımıdır. Ben koltuk için gelmiyorum. Ben Beşiktaş'a bir şeyler vermek için gelmek istiyorum.'' şeklinde konuştu.
AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA? SERVETİ NE?
Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı vazifelerini yürütmektedir.
1986 senesinde Berna Çebi ile evlendi. Bu evlilikten Elgiz Nur, Mina Nur ve Yaşar Kaptan adlarında 3 çocuğu oldu.
BEŞİKTAŞ 34. BAŞKAN SEÇİM SONUÇLAR NELERDİR SANDIK SANDIK?
1. sandık
Ahmet Nur Çebi: 211
Serdal Adalı: 176
Hürser Tekinoktay: 15
Geçersiz:
Boş: 0
2. sandık
Ahmet Nur Çebi: 260
Serdal Adalı: 170
Hürser Tekinoktay: 22
Geçersiz: 3
Boş: 0
3. sandık
Ahmet Nur Çebi: 250
Serdal Adalı: 153
Hürser Tekinoktay: 25
Geçersiz: 1
Boş: 0
4. sandık
Ahmet Nur Çebi: 231
Serdal Adalı: 142
Hürser Tekinoktay: 23
Geçersiz: 3
Boş: 0
5. sandık
Ahmet Nur Çebi: 217
Serdal Adalı: 140
Hürser Tekinoktay: 20
Geçersiz: 1
Boş: 1
6. sandık
Ahmet Nur Çebi: 192
Serdal Adalı: 184
Hürser Tekinoktay: 26
Geçersiz: 1
Boş: 0
7. sandık
Ahmet Nur Çebi: 233
Serdal Adalı: 157
Hürser Tekinoktay: 20
Geçersiz: 0
Boş: 0
8. sandık
Ahmet Nur Çebi: 203
Serdal Adalı: 145
Hürser Tekinoktay: 24
Geçersiz: 0
Boş: 0
9. sandık
Ahmet Nur Çebi: 215
Serdal Adalı: 177
Hürser Tekinoktay: 15
Geçersiz: 0
Boş: 1
10. sandık
Ahmet Nur Çebi: 186
Serdal Adalı: 172
Hürser Tekinoktay: 27
Geçersiz: 0
Boş: 0
11. sandık
Ahmet Nur Çebi: 261
Serdal Adalı: 163
Hürser Tekinoktay: 34
Geçersiz: 0
Boş: 0
12. sandık
Ahmet Nur Çebi: 280
Serdal Adalı: 152
Hürser Tekinoktay: 46
Geçersiz: 2
Boş: 2
13. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 375
Serdal Adalı: 71
Hürser Tekinoktay: 47
14. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 342
Serdal Adalı: 114
Hürser Tekinoktay: 44
15. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 312
Serdal Adalı: 94
Hürser Tekinoktay: 46
16. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 247
Serdal Adalı: 101
Hürser Tekinoktay: 24
Toplam 16 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 4 bin 15 oya ulaşırken, Serdal Adalı 2 bin 311 ve Hürser Tekinoktay ise 458 oy aldı.
Bu arada kongrede siyah-beyazlı takımın eski Fransız futbolcusu Pascal Nouma ile şarkıcı Murat Boz da oy verdi. Oy verme işlemi sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Nouma, kendisi için önemli bir gün olduğunu belirterek, "İlk defa seçime katılıyorum. Mutluyum. Eski başkana teşekkür ediyorum. Bilmiyorum yeni başkan kim olacak. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım. Benim oğlum futbolcu olarak geliyor. O futbol oynayacak." ifadelerini kullandı.
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