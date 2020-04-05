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Ahmet Nur Çebi'den Seba paylaşımı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'nın 94'üncü yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Ahmet Nur Çebi'den Seba paylaşımı

"Duruşunu, dürüstlüğünü ve Beşiktaş aşkını taşımaya devam edeceğiz"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'nın 94'üncü yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Süleyman Seba ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşayan Çebi, "Bir emenatimiz var senden bize, bizden de sonraki nesillere... Duruşunu, dürüstlüğünü ve Beşiktaş aşkını taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA




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