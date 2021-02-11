Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: "Takımda tutmak istiyoruz"

Beşiktaş'ın Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Rosier, Ghezzal ve Montero, gösterdikleri performansla hem teknik heyeti hem de taraftarı memnun eden isimler arasına girdi. Başkan Ahmet Nur Çebi, 3 isim için önemli açıklamalarda bulundu.

Kiralık olan isimler için çalışmaların başladığını söyleyen Nur Çebi, “Rosier konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rakamsal bir sıkıntı yok, daha tam olarak o aşamaya gelmedik. Tabii ki kadroda kalmasını istiyoruz. Ancak top tamamen Sporting Lizbon’un hocasında. O geri mi çağıracak, yoksa burada kalmasını mı isteyecek, bilemiyoruz. Hocanın kararı Rosier konusuna açıklık getirecek. Ghezzal ve Montero’yu da takımımızda tutmak istiyoruz. Yönetim olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu sezon 18 maça çıkan Rosier, 2 gol 3 asistle oynarken, Ghezzal ise verdiği 10 gol pasıyla asist krallığında zirvede yer alıyor.