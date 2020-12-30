Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu nasıl? Korona mı oldu?

TRT Spor ve Ajansspor'un son dakika olarak kamuoyuyla paylaştığı haberlerde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve tedavi için hastaneye yatırıldığı belirtilmişti. Bu haberlerin ardından Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden Çebi'nin rutin yapılan Kovid-19 testlerinden yaptırdığı ve sonuçlarının henüz belli olmadığını belirten bir açıklama yayımladı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Daha önce Covid-19 teşhisiyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmıştır.

Uygulanan Covid-19 PCR testinin sonucu beklenmekle birlikte, Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

"GENEL DURUMUM İYİ"

Gazeteci ve televizyon programcısı Candaş Tolga Işık, Ahmet Nur Çebi ile telefonda görüştüğünü belirterek, Çebi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ancak tedbiren tedavisinin hastanede devam ettiğini açıkladı. Candaş Tolga Işık yaptığı açıklamada, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın da testinin pozitif çıktığını belirtti.

Candaş Tolga Işık'ın açıklamaları şöyle:

"Az önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile konuştum, "Tedbiren tedavim hastanede yapılıyor genel durumum iyi" dedi. Başkan Çebi ile birlikte Asbaşkan Emre Kocadağ da maalesef pozitif. Kocadağ'ın durumu da iyi, tedavisi evinde devam ediyor. Her ikisine de acil şifalar diliyorum."