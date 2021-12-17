Ahmet Oğuz kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Ahmet Oğuz'un biyografisi...

Yeniden Refah Partisi, resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Milli Görüş çınarlarından MKYK Üyemiz Ahmet Oğuz Hakk’a vasıl olmuştur. Cenab-ı Allah’tan kendisine rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, makamı alî olsun." ifadelerine yer vererek, Ahmet Oğuz'un vefat haberini yayınladı. Bunun hemen ardından, Ahmet Oğuz kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? soruları merak konusu oldu. İşte, Ahmet Oğuz'un biyografisi...

AHMET OĞUZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE, AHMET OĞUZ'UN BİYOGRAFİSİ...

Elektrik Mühendisi, Siyasetçi., Yazar. 1949 yılında Adana’nın Seyhan Merkez Çınarlı köyünde 12 kardeşin 3. sü olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Adana’da yaptı. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden (İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi) 1974 yılında elektrik mühendisi olarak mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında İstanbul Kartal ilçesinde Milli Nizam Partisi’nin (MNP) gençlik kollarını kurdu. MNP’nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasından sonra Milli Selamet Partisi (MSP) Kartal gençlik kollarını kurdu ve başkanlığını yaptı. Aynı dönemde Recep Tayyip Erdoğan Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanıydı. Yedek Subay olarak yaptığı askerlik görevini ordu donatım teğmen olarak tamamlayarak terhis oldu.

MSP Kocaeli İl Kongresinde İşçi ve Gençlik Kollarından sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldu. 1977 Milletvekili Genel seçimlerini Kocaeli’nde geçirdi.

Bir yıl özel sektörde Elektrik Mühendisliği yaptı. 1977 Milletvekili Genel seçiminden sonra, MSP Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından Ankara’ya çağırıldı, MSP Gençlik Genel Müfettişi olarak bütün Türkiye’de gençliğin denetimine başladı ve akabinde gençliğin son durumunu Erbakan’a rapor ettikten sonra MSP Gençlik Teşkilatı Genel Başkanlığına getirildi.

29 Mayıs 1979’da Yozgat’ta Gençlik Teşkilatı Büyük Kongresi’ni yaptı ve yeniden Gençlik Teşkilatı Genel Başkanlığı’na seçildi. O dönemde İstanbul Gençlik Teşkilatı Başkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Gençlik Teşkilatı Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi.

12 Eylül 1980 askeri ihtilalinde, Ankara ve Konya sıkıyönetim savcılıklarınca tutuklandı. Evi sıkıyönetim askeri timlerince mühürlendi ve süresiz olarak kapatıldı. Bir yıl Mamak Askeri Ceza ve Tutukevi ve Dil İstihbarat Okulu’nda tutuklu kaldı.

Sıkıyönetim mahkemesince 2 yıl hapis cezası ve 8 ay Eskişehir’de sürgün hayatı verildi. 6,5 sene sonra delil yetersizliğinden beraat etti ve 1987 referandumu ile siyaset yasağı kaldırıldı. 12 Eylül zulmünü ailesi ile birlikte yaşadı.

Hapisten çıktıktan sonra, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Aşağı Ayrancı’daki evinde Refah Parti’nin kurma çalışmalarına katıldı.

1987’de Giresun’da 1994’de Ağrı-Erzurum arasında Erbakan’ın konvoyunda çok büyük trafik kazaları geçirdi ve şoförü İbrahim Çınar hayatını yitirdi.

18 Nisan 1999 genel seçimlerinde Fazilet Partisi’nden Genel Merkez idare amiri iken Adana’dan milletvekili adayı oldu. 2001 – 2006 yıllarında Saadet Partisi idare amirliği yaptı.

2006 yılında TBMM Başkanı Bülent Arınç tarafından Meclis Müşavirliğine atandı.

2007 yılında Ak Parti Adana Milletvekili Aday Adayı oldu.

2008 yılında TBMM Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından Başkan Müşavirliğine atandı.

2011 Genel Seçimlerinde AK Parti Adana Milletvekili Aday Adayı oldu.

TBMM Meclis Başkan Müşavirliği görevinden, Haziran 2015 seçimlerinde aday adayı olmak üzere emekliye ayrılmıştır. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Genel Koordinatörü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kitapları:

12 Eylül'den Mamak Hücrelerine, Mahalli İktidardan Merkezi İktidara Adım Adım Erbakan, Ortadoğu Yanarken Beklenen Saadet, Milli Görüş Aydınlığında Saadet, Mahalli İktidardan Merkezi İktidara Erbakan Başbakan, Ve Fazilet Dönemi, 12 Eylül'den Mamak Hücrelerine.

Kaynak: Biyografya