Ahmet Rasim Küçükusta kimdir, Nerelidir, Mesleği Nedir, Biyografisi

Ahmet Rasim Küçükusta, 9 Ocak 1955 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. Babası Turhan Nesimî Bey ve annesi Fevziye Hanım’dır. İlkokul 4.sınıfı bitirene kadar Kayseri'de Salih Avgun Paşa İlkokulu'nda okuduktan sonra İstanbul’a taşındıkları için beşinci sınıfı İstanbul Koca Ragıp Paşa İlkokulu'nda bitirdi. Hazırlık sınıfını Alman Lisesi'nde okudu. İstanbul Erkek Lisesini 1973 yılında tamamladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Ahmet Rasim Küçükusta, 1984 yılında göğüs hastalıkları uzmanı, 1986 yılında doçent, 1996 yılında profesör oldu.

Almanca ve İngilizce bilen Küçükusta, 1981 yılında Feryal Hanım ile evlendi. Umut (d.1982) adında oğlu, Bestegül (d.1991) kızı vardır.

2008 yılında üniversiteden emekli oldu. Doktorluk mesleğinin yanı sıra ud çalmakta, karikatür çizmekte. Hâlen özel muayenehanesinde çalışıyor ve yazarlık yapıyor. Yazıları birçok günlük gazete ve internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Kitapları :

2015 - Büyük Kolesterol Yalanları

2013 - Hasta Etmeyin Adamı!

2011 - Kansere Çözüm Var! (çok yazarlı)

2011 - Kalbime Koy Başını Doktor!

2011 - Bir İki Üç Tıp

2010 - Bu İşte Bir Domuzluk Var

2009 - Grip/Domuz Gribi: Bilmeniz Gereken Her Şey

2009 - Adamın Biri Doktora Gitmiş… Gidiş O Gidiş!

2008 - Biri Bizi Hasta Ediyor

2006 - Modern Zaman Hastalıkları