Ahmet Sag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Sag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Sag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ahmet Sag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ahmet Sag 10 Haziran 1995 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Sağ şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ahmet Sag Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Sag, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmet Sag'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ahmet Sag Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/ahmtsagg/
Ahmet Sag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ahmet Sag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.
Ahmet Sag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Ahmet Sag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Ekim 2016 yılında Merkez Yeniköy
21 Eylül 2018 yılında Karpuzlu Bld
18 Eylül 2019 yılında Bilinmiyor
15 Ocak 2020 yılında Aydın BB
9 Nisan 2021 yılında Efeler 09 SFK
27 Ocak 2022 yılında Bilinmiyor
11 Mart 2022 yılında Aydınspor
12 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
31 Ağu 2022 yılında Efeler 09 SFK
Ahmet Sag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ahmet Sag şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.
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