Ahmet Sari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Sari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Sari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Sari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Sari 21 Ocak 1992 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hasan Ahmet Sarı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Sari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Sari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmet Sari'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Sari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmetsari92/

Ahmet Sari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Sari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmet Sari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Sari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mart 2009 yılında Trabzonspor U21

29 Ocak 2010 yılında Trabzon Kdz.

30 Haziran 2010 yılında Trabzonspor U21

14 Ocak 2011 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2011 yılında Trabzonspor U21

26 Ağu 2011 yılında 1461 Trabzon

24 Ocak 2012 yılında Trabzonspor U21

27 Ocak 2012 yılında Giresunspor

30 Haziran 2012 yılında Trabzonspor U21

27 Temmuz 2012 yılında Fethiyespor

30 Haziran 2013 yılında Trabzonspor U21

22 Ağu 2013 yılında Batman Petrol

30 Haziran 2014 yılında Trabzonspor U21

4 Ağu 2014 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2015 yılında Trabzonspor U21

15 Temmuz 2015 yılında Manisaspor

8 Ağu 2016 yılında 1461 Trabzon

1 Temmuz 2017 yılında Ankara Demir

17 Temmuz 2018 yılında Batman Petrol

15 Ocak 2019 yılında Etimesgut Bld

9 Ocak 2020 yılında Çankaya FK

18 Eylül 2020 yılında Karaköprü Bld

22 Ocak 2021 yılında Etimesgut Bld

1 Eylül 2021 yılında Çankaya FK

12 Ocak 2022 yılında M.Yeşilyurt Bld

7 Ağu 2022 yılında Bulvarspor

4 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Gümüşhanespor

Ahmet Sari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Sari şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ahmet Sari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trabzonspor (2005-2009)

Türkiye U21 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 18 numaralı formasıyla 28 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 7 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 17 gol atmıştır.

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