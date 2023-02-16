Ahmet Taner Cukadar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Taner Cukadar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Taner Cukadar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Taner Cukadar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Taner Cukadar 4 Ağu 1998 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Taner Çukadar şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Taner Cukadar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Taner Cukadar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 28 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmet Taner Cukadar'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Taner Cukadar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/tanerrahmett/

Ahmet Taner Cukadar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Taner Cukadar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmet Taner Cukadar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Taner Cukadar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2015 yılında Mersin İY U21

1 Aralık 2015 yılında Mersin İY

15 Ağu 2017 yılında Kahramanmaraş

6 Eylül 2017 yılında Tarsus İY

30 Haziran 2018 yılında Kahramanmaraş

23 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2019 yılında BAK FK

30 Ocak 2020 yılında 1877 Alemdağ

6 Ağu 2021 yılında Osmaniyespor FK

28 Ağu 2022 yılında Siirt İÖİ

Ahmet Taner Cukadar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Taner Cukadar şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Mersin Idmanyurdu (03/2011-02/2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.