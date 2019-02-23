Ahmet Taşyürek: "Gençlerbirliği’ni kutluyorum”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, rakiplerini kutladı.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Ümraniyespor, başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Ankara'da soğuk ve yağışlı bir havada oynanan maçı 2-1 kaybeden Ümraniyespor zirve takibinde geride kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, kupa ve ligde mücadele etmenin zorluğundan bahsetti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısına katılan Taşyürek, "Zorlu bir maçtan istediği sonuçla çıktığı için Gençlerbirliği'ni kutluyorum. Bugün ilk yarıda kötüydük. Takımımın buna hakkı var. Hem lig hem kupada mücadele ederken kadronun kısıtlı olması bizi zora sokuyor. Hakemler hakkında pek bir şey demek istemiyorum ama hakemlerin rahat maç yönetmesi gerekiyor. Gençlerbirliğinden bir oyuncu aynı pozisyonu üç kere sergileyip hiç sarı kart görmemesi garibime gidiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA