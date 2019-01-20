Ahmet Taşyürek: "Kupa ve ligde ayrı ayrı mücadele edemiyoruz"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, kadro derinliklerinin olmadığını vurgulayarak, kupada ve ligde ayrı ayrı mücadele edemediklerini ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Altay'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir mücadele olduğunu ifade eden Taşyürek, "Bu maçın ne kadar zor geçeceğini uyarmamıza rağmen maalesef belli bir süre 10 kişi kaldığımız epey süre var. 2-0 dan 2-2 ye getirip şu golü yemek daha zor oldu. Çocukların verdiği mücadeleden çabadan memnunum. Derin kadromuz yok. Oyuncu telafilerini yapamıyoruz. Kupa ile birlikte ayrı ayrı mücadele edemiyoruz. Fizik performans olarak 10 kişiye rağmen oynadılar. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüm, bunu bir kaza olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

"Penaltıyı gördüm ama hocamız görmedi"

Tecrübeli çalıştırıcı, ilk yarıda penaltı pozisyonlarının verilmediğini söyleyerek, "Tekrar izlemedim penaltı pozisyonunun net olduğunu gördüm. Penaltıyı gördüm ama hocamız göremedi. Oyuncumuz da sarı kart gördüğü için tedirgin oynadı. İlk maçıymış, canı sağ olsun. Biz bu sıkıntıları yaşıyoruz, dile getiriyoruz ama Ümraniyespor üzerinde devam ediyor" açıklamasını yaptı.

"Canlar yanmaya devam ediyor"

Attıkları ikinci golde topun çizgiyi geçmediğiyle ilgili sorulan soruya Taşyürek şu yanıtı verdi:

"Pozisyon görmedim. Fenerbahçe maçına baktığımızda gol iptal oldu. Sistem tabii ki faydalı. Canlar yanmaya devam ediyor. Hem bizim takım adına hem de başka takımlar adına olmasın diyoruz. Hakkaniyet olsun istiyoruz."

Kaynak: İHA