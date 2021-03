Ahmet Uğur Say kimdir? Nereli, Kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Alexander karakterini hayat veren Ahmet Uğur Say, Teşkilat diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Ahmet Uğur Say kimdir? Nereli, Kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Detaylar haberimizde...

Komedi Türkiye ekibiyle ilk kez ekranlarda gördüğümüz başarılı oyuncu TRT'nin MIT destekli dizisi Teşkilat dizisinde rol almasıyla izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki Ahmet Uğur Say kimdir? Nereli, Kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar... AHMET UĞUR SAY KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? Ünlü oyuncu Ahmet Uğur Say 16 Ekim 1986 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. 34 yaşında olan Ahmet Uğur Say Terazi burcudur. Say oyuncu ve tiyatrocu kimliği ile tanınmaktadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. Ardından Celal Bayar Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Manisa Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda görev almıştır. Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinden hatırlayacağınız Ahmet Uğur Say başarılı bir oyunculuk performansı sergilemiştir. Say şimdilerde ise Teşkilat dizisinde rol almasıyla gündeme geldi. HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI? *Komedi Türkiye *Artiz Mektebi *Kurtlar Vadisi Pusu *Vatanım Sensin *Teşkilat Damla Korkmaz Güncel Olaylar Editörü teşkilat dizisitrt yayın akışı