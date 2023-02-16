Ahmet Uluk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Uluk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Uluk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Uluk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Uluk 4 Ocak 2002 tarihinde Diyarbakir şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Uluk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Uluk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 20 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmet Uluk'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Uluk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmetlk7_/

Ahmet Uluk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Uluk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ahmet Uluk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Uluk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2019 yılında Bağlar Belediye

20 Ağu 2021 yılında Alanya Kestel

Ahmet Uluk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Uluk şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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