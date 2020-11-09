Ahmet Uz kimdir? Neden öldü? Hangi dizlerde rol aldı?
Türk sinema ve tiyatrosunun duayen isimlerinden oyuncusu Ahmet Uz hayatını kaybetti. Son dakika gelişmesine göre Ahmet Uz'un ölüm haberini Nedim Saban duyurdu. Bu gelişmenin üzerine Ahmet Uz Kimdir? Neden öldü? Hangi dizilerde rol aldığı merak konusu oldu. Peki Ahmet Uz kimdir? İşte hayatına ilişkin detaylar...
Türk sinemasının duayen isimlerinden 75 yaşındaki Ahmet Uz'un vefatı sonrası sevenleri ve oyuncu dostları sosyal medyadan başsağlığı mesajlarını paylaştı. Uzun süredir akciğerindeki problem nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu 75 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü üzerine Uz'un hayatı araştırma konusu oldu. İşte Ahmet hakkında merak edilen soruların yanıtları...
AHMET UZ KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?
Ahmet Uz 22 Mart 1945 tarihinde Ankara'da gözlerini dünyaya açtı. Müzisyen bir aileye doğan ve Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak sanat yaşamına ilk adımını atmıştır. Uz, bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 senesinde oldu. 100'den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır. Karaciğerlerinde sorun yaşayan 75 yaşındaki usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hastalığa yenik düşerek hayata veda etti.
ROL ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI
Sonbaharı Beklerken : Gökhan Eraslan - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2012
Titanik Orkestrası : Hristo Boytchev - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Yaban Ormanları : Alexandre Ostrovski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007
Hakimiyeti Milliye Aş Evi : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004
Bizans Düştü : Turan Oflazoğlu : İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002
Suç Ve Ceza : Fyodor Dostoyevski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001
Oidipus : Sofokles - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1996
Kıral Lear : Wiliam Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990
Üçüncü Selim (oyun) : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983
Tırpan (oyun) : Fakir Baykut\Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979
Montserrat : Emmanuel Robles - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Kıskanç : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Marıus : Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975
Çalıkuşu : Reşat Nuri Güntekin\Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974
ROL ALDIĞI BAZI DİZİ / FİLMLER
*Kadınca -1984
*Acı - 1984
*Fırtına Gönüller - 1984
*Fidan - 1984
*Şaşkın Gelin - 1984
*Darbe - 1984
*Oyunculuk
*Kehribar - 2016
*İncir Reçeli 2 - 2014
*Acayip Hikayeler - 2012
*Unutulmaz 2009-2011
*Mahşer - 2007
*Peri Tozu - 2007
*Küçük Hanımefendinin Şoförü - 2006
*Küçük Hanımefendi - 2006
*Eylül - Hamdi
*Yeniden Çalıkuşu - 2005
*Zeytin Dalı - 2005
*Yadigar - 2004
*Yabancı Damat - 2004
*Şarkılar Seni Söyler - 2003
*Mühürlü Güller - 2003
*Zehirli Çiçek - 2000
*Cadı Ağacı - 1994
*Kara Melek - 1996
*Üç İstanbul - 1983
*Bir Yudum Mutluluk - 1982
*Erkek Fatma - 1969