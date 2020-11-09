Türk sinemasının duayen isimlerinden 75 yaşındaki Ahmet Uz'un vefatı sonrası sevenleri ve oyuncu dostları sosyal medyadan başsağlığı mesajlarını paylaştı. Uzun süredir akciğerindeki problem nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu 75 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü üzerine Uz'un hayatı araştırma konusu oldu. İşte Ahmet hakkında merak edilen soruların yanıtları...

AHMET UZ KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

Ahmet Uz 22 Mart 1945 tarihinde Ankara'da gözlerini dünyaya açtı. Müzisyen bir aileye doğan ve Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak sanat yaşamına ilk adımını atmıştır. Uz, bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 senesinde oldu. 100'den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır. Karaciğerlerinde sorun yaşayan 75 yaşındaki usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hastalığa yenik düşerek hayata veda etti.

ROL ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI

Sonbaharı Beklerken : Gökhan Eraslan - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2012

Titanik Orkestrası : Hristo Boytchev - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Yaban Ormanları : Alexandre Ostrovski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

Hakimiyeti Milliye Aş Evi : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004

Bizans Düştü : Turan Oflazoğlu : İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Suç Ve Ceza : Fyodor Dostoyevski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

Oidipus : Sofokles - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1996

Kıral Lear : Wiliam Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990

Üçüncü Selim (oyun) : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983

Tırpan (oyun) : Fakir Baykut\Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979

Montserrat : Emmanuel Robles - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Kıskanç : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Marıus : Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

Çalıkuşu : Reşat Nuri Güntekin\Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974

ROL ALDIĞI BAZI DİZİ / FİLMLER

*Kadınca -1984

*Acı - 1984

*Fırtına Gönüller - 1984

*Fidan - 1984

*Şaşkın Gelin - 1984

*Darbe - 1984

*Oyunculuk

*Kehribar - 2016

*İncir Reçeli 2 - 2014

*Acayip Hikayeler - 2012

*Unutulmaz 2009-2011

*Mahşer - 2007

*Peri Tozu - 2007

*Küçük Hanımefendinin Şoförü - 2006

*Küçük Hanımefendi - 2006

*Eylül - Hamdi

*Yeniden Çalıkuşu - 2005

*Zeytin Dalı - 2005

*Yadigar - 2004

*Yabancı Damat - 2004

*Şarkılar Seni Söyler - 2003

*Mühürlü Güller - 2003

*Zehirli Çiçek - 2000

*Cadı Ağacı - 1994

*Kara Melek - 1996

*Üç İstanbul - 1983

*Bir Yudum Mutluluk - 1982

*Erkek Fatma - 1969