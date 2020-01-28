Ahmet Vanlıoğlu kimdir? | Nereli? | Ahmet Vanlıoğlu neden öldü?

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AHMET VANLIOĞLU KİMDİR?

Ahmet Vanlıoğlu, Trabzon Of doğumluydu.

Tanınmış din alimlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun kayınbiraderi olan Vanlıoğlu, İmam Ebu Hanife ve İmam Maturidi Araştırma Vakfı'nın kuruculuğunu üstlenmiş, emekliliğinden sonra da çok sayıda öğrenci yetiştirmişti.