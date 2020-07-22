Türk Tarih Kurumu Başkanlığına 20 Nisan 2020 tarihinde atanan Ahmet Yaramış, "Pişman olan darbecilere sahip çıkmamız lazım" sözleriyle büyük tepki toplamıştı. Bu açıklamanın ardından Yaramış'ın istifası bekleniyordu. Türk Tarih Kurumu Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ahmet Yaramış'ın istifasını sunduğunu belirtti. Peki Ahmet Yaramış kimdir? Aslen nereli? Neden istifa etti? İşte detaylar...

AHMET YARAMIŞ KİMDİR? ASLEN NERELİ?

Prof. Dr. Ahmet Yaramış 1968 yılında Çorum ili İskilip ilçesi Kayaağzı köyünde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Amasya’nın Merzifon ilçesinde, liseyi İskilip’te tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde tarih öğretmeni olarak çalıştı. 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. Gazi Üniversitesi (1993) ve ABD Connecticut Üniversitesinde (1996) yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılında “II. Mahmut Döneminde Asakir-i Mansure-i Muhammediye, 1826-1839” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesinde doktor unvanı aldı. 2002 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesinde bölüm başkanlığı, yüksekokul ve enstitü müdürlükleri ile dekanlık görevlerinde bulundu. 20 Nisan 2020 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak görevine başladı. Osmanlı askerî ve sosyal tarihi ile eğitim tarihi konularında çok sayıda makalesi, kitap bölümü ve kitabı bulunan Yaramış, evli ve 4 çocuk babasıdır.

NEDEN İSTİFA ETTİ?

Türk Tarih Kurumu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ""14 Temmuz 2020 tarihinde '15 Temmuz'u Anlamak' konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir" bilgisi verildi.

NE OLMUŞTU?

NTV televizyonunda katıldığı bir programda 15 Temmuz'a ilişkin çarpıcı sözlerde bulunan Ahmet Yaramış, "Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor. Tarihte biliyorsunuz birçok darbe girişimi oldu. Bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanları da bizim kazanmaya çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.