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  3. Ahmet Yiğit Yıldırım, Devlet Bahçeli'ye "69 pozisyonu" imasında bulunan Memduh Bayraktaroğlu'na ateş püskürdü! "Memduh köpeği! Boynuna tasma takıp gezdireceğim"

Ahmet Yiğit Yıldırım, Devlet Bahçeli'ye "69 pozisyonu" imasında bulunan Memduh Bayraktaroğlu'na ateş püskürdü! "Memduh köpeği! Boynuna tasma takıp gezdireceğim"

Ahmet Yiğit Yıldırım, Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu'na haddini bildirdi. Devlet Bahçeli için "69 pozisyonu" iması yapan yazara Yıldırım, "Köpek" diyerek seslendi.

Ahmet Yiğit Yıldırım, Devlet Bahçeli'ye "69 pozisyonu" imasında bulunan Memduh Bayraktaroğlu'na ateş püskürdü! "Memduh köpeği! Boynuna tasma takıp gezdireceğim"

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Devlet Bahçeli hakkında çirkin imada bulunan yazar Memduh Bayraktaroğlu'na, sosyal medya hesabından verdi veriştirdi. Bayraktaroğlu'na "Köpek" diyen Yıldırım, "Tasmanı boynuna dolayıp gezdireceğimizden şüphen olmasın" ifadelerine yer vererek, "69 pozisyonu" başlıklı yazıya ateş püskürdü.

Ahmet Yiğit Yıldırım, Devlet Bahçeli'ye 69 pozisyonu imasında bulunan Memduh Bayraktaroğlu'na ateş püskürdü! Memduh köpeği! Boynuna tasma takıp gezdireceğim

"MEMDUH KÖPEĞİ"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği konuşmasında 6 ve 9 rakamlarını göstermesi gündem olmuştu. Bunun üzerine yazar Memduh Bayraktaroğlu, Bahçeli için "69 pozisyonunu nereden biliyor acaba" şeklinde çirkin bir paylaşımda bulundu. 

Bayraktaroğlu'nun hadsiz paylaşımına sessiz kalamayan Ahmet Yiğit Yıldırım, partisinin lideri hakkında yazılan mide bulandırıcı yazıya sert tepki gösterdi. Yıldırım paylaşımında "Memduh köpeği! seni her dersten imtihana sokup, anlayacağın dilde anlatacağımızdan ve boynunda tasma ile sokak sokak gezdireceğimizden şüphen olmasın." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Yiğit Yıldırım, Devlet Bahçeli'ye 69 pozisyonu imasında bulunan Memduh Bayraktaroğlu'na ateş püskürdü! Memduh köpeği! Boynuna tasma takıp gezdireceğimAhmet Yiğit Yıldırım, Devlet Bahçeli'ye 69 pozisyonu imasında bulunan Memduh Bayraktaroğlu'na ateş püskürdü! Memduh köpeği! Boynuna tasma takıp gezdireceğim

{TITLE_STRIP}Gazeteci Mehmduh Bayraktaroğlu'dan MHP lideri Devlet Bahçeli için seviyesiz paylaşım! " Şimdi bu eleştiri mi, yok terbiye sınırlarını aşmak mı?"

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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