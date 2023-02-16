Ahmet Yilmaz Diki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Yilmaz Diki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Yilmaz Diki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Yilmaz Diki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Yilmaz Diki 5 Ekim 2000 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Yılmaz Diki şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Yilmaz Diki Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Yilmaz Diki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmet Yilmaz Diki'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Yilmaz Diki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmetylmaz.4/

Haberin Devamı

Ahmet Yilmaz Diki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Yilmaz Diki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmet Yilmaz Diki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Yilmaz Diki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Tarsus İY

7 Eylül 2021 yılında Kalecik FK

22 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2022 yılında Büyük Anadolu

8 Eylül 2022 yılında Turgutluspor

Ahmet Yilmaz Diki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Yilmaz Diki şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.