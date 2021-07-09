Geçtiğimiz aylarda Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer yaklaşık 400 bin kişiyi dolandırıp 2 milyar dolarla yurt dışına kaçmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan vurgunun ardından Ahmet Yüzer adlı dolandırıcı da benzer taktikle onlarca kişiyi mağdur edip sırra kadem bastı. İşte Ahmet Yüzer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ahmet Yüzer ne kadar dolandırdı, ne yaptı ? sorularının yanıtları.

AHMET YÜZER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ahmet Yüzer, 16 Mayıs 1992 Adıyaman doğumlu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan Yüzer, 2009'da forum sitelerinde Moderatörlük ve Adminlik yaptı.

2014'te Kıymetli Madenler yapmaya başlayan Yüzer, 2016'da Kıymetli Madenler ve Mücevherat ofisi açtı. 2020 yılında da Altınay Diamond Kıymetli Madenler ve Mücevherat şirketini kurdu ve burada insanların yatırımlarına, ihtiyaçlarına yardımcı olarak kazanç elde etti.

AHMET YÜZER NE KADAR DOLANDIRDIR, NE YAPTI?

Ahmet Yüzer iddiaya göre, Aydın, Bursa ve çeşitli illerde vatandaşları dolandırarak yaklaşık 500 milyon lira ile ortadan kayboldu. Sadece Nazilli ilçesinde bitcoin mağduru 80 kişi 25 milyon lira dolandırıldıklarını öne sürerek Nazilli Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

Yurtdışı merkezli bir şirketin yatırım uzmanı olarak kendisini çevresine tanıtan Yüzer, tanıştığı kişilere bağlı olduğu şirketin bitcoin makineleri ürettiğini, bitcoin üreterek yüksek kazanç elde edileceği vaadinde bulundu.

Sosyal medyada da Nazilli'nin önde ileri gelenlerinin de bu işe yatırım yaptıklarını gösteren Yüzer, bu yolla güven sağlayarak onlarca kişiyi çarptı. Ardından da 500 milyon lira ile kaçtı. Mağdurlar şimdi bir umut elinden giden paraları geri almak için hukuk mücadelesi veriyor.