Ahmetadil köyü depremi derinden hissetti

Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Ahmetadil köyü sakinleri, yaşanan depremin ardından korkudan evlerine giremiyor.

Akyurt ilçesinde meydana gelen depremler ilçe ve ilçeye bağlı köylerde paniğe sebep oldu. Sabah saatlerinde meydana gelen 3.8 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin merkez üslerinden biri olan Ahmetadil köyünde bazı binalarda derin çatlaklar oluştu. Kendilerini dışarıya atan köy halkı, artçı depremler sırasında oluşabilecek hasarlardan korktukları için evlerine giremiyor.

Deprem anında evde olan Satı Genç, "Sabah saat 7 gibi kalktık abdest aldık. Daha sonra dışarıya attık kendimizi. Üç kere deprem oldu. Çok hızlı oldu. Çatlaklar oldu evde. Depremden sonra dışarıda kaldık, bir daha içeriye giremedik. Evin duvarlarında ve altında çatlaklar oluştu" dedi.

Satı Genç'in eşi Ayhan Genç ise kış gününde dışarıda kalmak zorunda olduklarını, korkularından eve giremediklerini belirterek, "Deprem anında abdest almaya kalkmıştım. Saat 7'ye 5 kala dışarıya çıktık. O zamandan beri içeriye giremiyoruz. Dışarıya yatak koyduk, orada kalıyoruz. Ev sallanırken öbür dünya aklımıza geldi. Hiç olmazsa abdestli gideriz dedik" şeklinde konuştu.

"6-7 binada hasar var"

Depremleri şiddetli olarak hissettiklerini söyleyen Nafiz Ünal ise, "Sabah 7'ye çeyrek kala bayağı şiddetli bir şekilde sallandık. Ondan sonra biraz daha sallandık ama o daha şiddetliydi. Panikle dışarıya attık kendimizi. Şuanda 6-7 binada hasar var. AFAD ekipleri geldiler incelemelerde bulundular. Yardımcı olacaklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

Akyurt ilçesine bağlı 4 köyde de maddi hasarların oluştuğu tespit edildi. Ahmetadil köyü camisinin duvarlarında deprem nedeniyle oluşan derin çatlaklar dikkat çekti. Vatandaşlara yapılacak hasar tespit çalışmalarının ardından gerekli yardımların yapılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA