Ahmida Zenasni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmida Zenasni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmida Zenasni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmida Zenasni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmida Zenasni 10 Temmuz 1993 tarihinde Ghazaouet şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmida Zenasni Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmida Zenasni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmida Zenasni'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmida Zenasni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmida Zenasni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmida Zenasni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmida Zenasni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında WA Tlemcen

1 Temmuz 2013 yılında USM Bel Abbès

12 Temmuz 2017 yılında CR Belouizdad

31 Temmuz 2018 yılında JS Saoura

10 Ocak 2019 yılında JSM Bejaia

5 Ekim 2020 yılında WA Tlemcen

22 Şubat 2022 yılında ASO Chlef

Ahmida Zenasni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmida Zenasni şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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