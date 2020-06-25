Ahşabı sanata dönüştürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ahşap oyma sanatçısı Serdar Tektaş, tarihin kültürel zenginliklerini gelenekten geleceğe sanat yolculuğunu ahşap eserlere yansıtarak devam ediyor.

1980 yılında Adana'da doğan Tektaş, "Henüz 12 yaşındayken çıraklıkla başladım ahşap oyma sanatı alanında çalışmalar yapmaya. Ahşap levhalar kesip derinlik kazandırarak biçim verme konusunda iyice ustalaşınca kendi atölyemde yeni desen motiflerle çalışmaya başladım. Bir dönem Türkiye'deki tarihi mekanların, cami, mimber, mihrap, yalılarda ahşap bölümlerini tadilatı ve yenileme işlerinde titizlikle çalıştım. Günümüzde aktif olan son teknolojik makineler ile kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yerini almaya başlamıştır. Ahşap oymacılığı, tarihi ve kültürüyle zengin olan Anadolu Selçuklu, Osmanlı motiflerini yurt dışı bağlantılı çalışmaları ile ayakta tutmaya çalışıyorum" dedi.

Birçok yurt dışı ülkelerine eserlerini yollayıp sergi çalışmalarında aktif olan Serdar Tektaş, "2012 yılında Adana Olgunlaşma Enstitüsünden aldığım teklifle sanat tasarım ahşap oyma atölyesinde devam ettim. 2016 yılında tarihsel yolculuğuma Adana Kürkçüler Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlülerin topluma kazandırılması amaçlı kurslar vererek hem sanatımı yaşatmaya hem de insanların bir meslek sahibi olması amaçlı çalışmalarımı sürdürmekteyim" dedi.

Günümüz Türkiye'sinde kadın ve çocuk ağırlıklı çalışmaları ahşaba yansıtmaya başladığını belirten Tektaş, "Cumhurbaşkanlığına birçok kurum ve kuruluşlara özel siparişler ile halen yaptığım çalışmalar duvarlardaki yerlerini alarak görenlerin büyük beğenisini almaktadır" dedi.

Kaynak: İHA