Ahşap Ambalaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ahşap Ambalaj İşçisi görev tanımı nedir, Ahşap Ambalaj İşçisi ne iş yapar, Ahşap Ambalaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Ambalaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Ambalaj İşçisi Tanımı;

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Ahşap Ambalaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahşap Ambalaj İşçisi Maaşları

Ahşap Ambalaj İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ahşap Ambalaj İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Ambalaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.24

Meslek Adı :

Ahşap Ambalaj İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Verilen talimatlarda yer alan ölçü ve standartlara uygun olarak çeşitli alet ve tezgah kullanarak ahşap ambalaj sandıklarını yapan/imal eden, korunacak ürünü koruyucu destek malzemeleriyle sandığa yerleştiren, ambalajlayan ve sandık üzerine ürüne uygun uyarı talimatını yapıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Ambalaj İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş talimatı doğrultusunda marangozluk aletlerini ve ahşap malzemeyi temin etmek,

b) Verilen ölçü ve standartlara uygun olarak tezgah üzerinde marangoz ve ölçüm aletlerini kullanarak ölçmek, kesmek suretiyle sandık parçalarını hazırlamak,

c) Parçaların birbirine montajını yapmak,

d) Yapılan sandıkların ölçülere uygunluğunu kontrol etmek,

e) Ahşap sandıklar tamamlandıktan sonra tekerlekli taşıyıcıya yüklemek ve ambalajlanacak ürün bölümüne taşımak,

f) Ürünleri ahşap sandıklara koruyucu destek malzemeleri kullanarak yerleştirmek ve ambalajlamak,

g) Ambalajlanan ürüne uygun hazır uyarı yazılarını sandıklara yapıştırmak,

h) Kullanılan aletleri ve çalışma ortamını düzenlemek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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