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Ahşap Ambalaj İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Ahşap Ambalaj İşçisi Meslek Kodu ile Usta Öğretici (süt Ve Süt Ürünleri İşlemeciliği), Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk, Teknik Müdür vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ahşap Ambalaj İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Güney-Doğu (türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi mesleği için “2310.95” kod olarak kullanılır iken Elektrik Elektronik Atış Kontrol Sistemleri Bakım Onarımcısı mesleği için “7421.17” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Ambalaj İşçisi Meslek Kodu “7115.24” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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