Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Tarım Alet ve Makineleri Kullanımı Teknisyeni / Makine Teknisyeni (Tarım) mesleği için “3115.10” kod olarak kullanılır iken Enerji/Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Teknikeri mesleği için “3113.18” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı Meslek Kodu “7316.17” olarak belirlenmiştir.

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